Общество

В Волгоград 30 июня прибудет недавно обретенный список Казанской иконы Божией Матери

Общество 12.06.2024 14:55
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12.06.2024 14:55


В Волгоград в рамках Всероссийского крестного хода 30 июня прибудет недавно обретенный московский список Казанской иконы Божией Матери. Об этом V102.RU сообщили в Волгоградской епархии.

- В Волгоградской епархии святыня будет пребывать с 30 июня по 1 июля 2024 года. Ее торжественная встреча состоится утром 30 июня в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского, - рассказали в епархии.

Икона Пресвятой Богородицы также будет принесена в храм Казанской иконы Божией Матери, где будет выставлена для молитвенного поклонения верующих до 1 июля 18:00.

Напомним, о чудесном обретении этого списка, который ранее считался утраченным, сообщил 4 ноября 2023 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его благословению крестный ход со святыней стартовал от стен Московского Кремля в день памяти великомученика Георгия Победоносца и завершится там же 4 ноября этого года, в праздник Казанской иконы Божией Матери.

Во время пребывания на Волгоградской земле перед святыней будут совершаться молебны с чтением акафиста Божией Матери. Священники и миряне будут возносить сугубые молитвы о Российском воинстве и о мире.

За полгода чтимый список чудотворной Казанской иконы Пресвятой Богородицы посетит 60 российских городов.

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