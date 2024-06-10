Губернатор поручил чиновниками включить фонтаны и фонтанчики из-за беспощадной жары





В Волгограде сегодня, 10 июня, на утреннем оперативном совещании в администрации области Андрей Бочаров поставил задачи подчиненным в связи с установившейся жарой и действующим особым противопожарным режимом.

– Соблюдение правил разведения огня и нахождения людей в лесах, обеспечение безопасности пребывания на природе, в том числе возле водных объектов, становятся как никогда актуальными, – подчеркнул Андрей Бочаров. – С целью избежания тепловых ударов обращаю внимание на необходимость контроля за пребыванием детей на открытом воздухе. Жители старшего возраста, люди с хроническими, особенно сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны помнить, что длительное нахождение на улице в жаркое время, а также несоблюдение питьевого режима может привести к тяжелым и очень тяжелым последствиям.

Руководителям профильных ведомств поручено:

усилить контроль за исполнением требований особого противопожарного режима в регионе;

усилить межведомственный контроль за деятельностью детских летних оздоровительных учреждений, в том числе уделяя внимание соблюдению правил нахождения детей на солнце и организации отдыха детей на воде;

активизировать работу пунктов здоровья для людей старшего возраста с возможностью измерить давление и отдохнуть в прохладном помещении;

Главам муниципальных образований губернатор Волгоградской области поручил обеспечить бесперебойную работу фонтанов, поливочных систем, уличных питьевых фонтанчиков, а также пролив водой участков востребованных дорог в дневное время.

Отдельное поручение касается патрулирования акваторий в местах пляжного отдыха, а также объектов отдыха и оздоровления детей. Особое внимание при этом, подчеркнул губернатор, необходимо уделять маломерным судам и другим плавстредствам.