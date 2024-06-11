Сотрудники энергосбытовой компании подняли в Волгограде особый флаг





Накануне Дня России сотрудники «Волгоградэнергосбыта» вывесили государственный триколор, переданный бойцами СВО.

Как сообщили в пресс-службе компании, среди работников немало офицеров в отставке, экс-сотрудников правоохранительных органов, которые по личной инициативе регулярно помогают своим товарищам, отправленным для выполнения оперативно-служебных задач в зону проведения СВО на Украине, в ДНР и ЛНР.

Так, в очередной раз энергосбытовцы спецгрузом передали закупленные средства материально-технического обеспечения для группы сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по Волгоградской области.









Обратным рейсом из зоны проведения специальной военной операции приехал видеоролик, в котором бойцы отряда ОМОН «Сталинград» рассказали, что помощь пришла вовремя и способствовала выполнению отрядом оперативно-служебных задач, поставленных командованием. А ещё в знак единения и солидарности воины передали флаг со своими росписями и боевым лозунгом: «Мы победим!».

Перед Днем России именно этот особенный флаг развернули сотрудники «Волгоградэнергосбыта» в здании своей организации.

Фот и видео предоставлено сотрудниками «Волгоградэнергосбыта».