Запрет на посещение лесов вводится в Волгоградской области

С 14 июня в Волгоградской области вводятся ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. Как сообщает V102.RU со ссылкой на приказ Облкомприроды, такие меры приняты для обеспечения пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима, который объявлен в регионе из-за жары.

Пока запрет на посещение лесов будет действовать по 4 июля включительно.

В лесничествах в этот период не допускается проведение каких-либо работ, которые не связаны с лесохозяйственной деятельностью.

По границам лесных территорий будут установлены предупредительные аншлаги, а дороги перекроют шлагбаумами. На дорогах, ведущих к лесным массивам, должны быть созданы контрольно-пропускные пункты.

Нарушителей будут выявлять в ходе патрулирования территорий.

Напомним, особый противопожарный режим введен постановлением губернатора с 6 июня. На период его вводятся дополнительные требования пожарной безопасности, а штрафы для нарушителей увеличиваются.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU