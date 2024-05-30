Запорную арматуру заменят коммунальщики на сетях сразу в двух районах Волгограда





В предстоящую субботу, 1 июня, в двух районах Волгограда – Ворошиловском и Советском – бригады ресурсоснабжающей организации проведут масштабные работы на сетях холодного водоснабжения. Как сообщает ИА «Высота 102», коммунальщики планируют заменить запорную арматуру на магистральных трубопроводах в границах улиц Козловская-Симбирская, Циолковского-Иркутская и Профсоюзная-Козловская, а также на Тулака.

Данные работы, уточняют специалисты, в будущем позволят предотвратить серьезные аварии, контролировать подачу воды абонентам и свести к минимуму риски возникновения нештатных ситуаций. Но главное, чего удастся достичь за счет замены задвижек – это минимизация масштабов отключения ресурса при проведении восстановительных работ.

– Ведь чем меньше участок трубы, который отсекут задвижками для восстановительных мероприятий, тем меньшее количество людей почувствуют на себе проводимые ремонтные работы, – объясняют в Концессиях.

На время проведения работ коммунальщики ограничат подачу холодной воды с 06.00 1 июня до 10.00 2 июня в двух районах. Адреса, которые попадают в зону отключения, можно посмотреть на сайте Концессий.