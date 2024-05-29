В Волгограде из BMW выбросили на дорогу взрывпакет: видео





В Тракторозаводском районе Волгограда из белого BMW сбросили на проезжую часть имитацию взрывного устройства. По сообщению очевидцев, инцидент произошел днем 29 мая на пересечении улиц Героев Тулы и Гидростроителей. Видеозапись с регистратора распространили телеграм-каналы.





По словам водителей, иномарка остановилась в ожидании зеленого сигнала светофора, в этот момент неизвестный, находившийся в салоне автомобиля открыл дверь и выбросил взрывпакет на дорогу.

– Взрывпакет мог под машиной взорваться. Мощность у него не маленькая была, – обсуждают волгоградцы возможные последствия действий неизвестных.

Видео: Регион 34 / Telegram