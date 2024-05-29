Общество

В Волгограде из BMW выбросили на дорогу взрывпакет: видео

Общество 29.05.2024 17:40
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29.05.2024 17:40


В Тракторозаводском районе Волгограда из белого BMW сбросили на проезжую часть имитацию взрывного устройства. По сообщению очевидцев, инцидент произошел днем 29 мая на пересечении улиц Героев Тулы и Гидростроителей. Видеозапись с регистратора распространили телеграм-каналы. 



По словам водителей, иномарка остановилась в ожидании зеленого сигнала светофора, в этот момент неизвестный, находившийся в салоне автомобиля открыл дверь и выбросил взрывпакет на дорогу.  

– Взрывпакет мог под машиной взорваться. Мощность у него не маленькая была, – обсуждают волгоградцы возможные последствия действий неизвестных.

Видео: Регион 34 / Telegram  

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