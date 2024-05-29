Волгоградцы задолжали за вывоз мусора 160 миллионов рублей

Общество 29.05.2024 16:46
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29.05.2024 16:46
Более 50 тысяч уведомлений за последние три месяца направил региональный оператор должникам. Среди них есть и злостные неплательщики, кто игнорирует квитанции более полугода.
Как сообщили в пресс-службе «ЭкоЦентра», с февраля этого года в суд направляются заявления о выдаче судебных приказов. Порядка 10% должников оплачивают его добровольно до передачи на принудительное взыскание приставам.
С апреля регоператор запустил программу рассрочки для абонентов – волгоградцы могут поэтапно погасить долг за вывоз мусора без участия банков и без процентов. Для этого нужно набрать номер горячей линии 8-8442-230-230 и узнать сумму долга, затем в офисе, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 22, написать заявление.
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