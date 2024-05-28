Общество

Заслуженный учитель России Сергей Редин скончался в Урюпинске

Общество 28.05.2024 17:02
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28.05.2024 17:02


На 66-ом году жизни в городе Урюпинске Волгоградской области скончался Заслуженный учитель РФ, бывший заместитель главы городского округа Сергей Редин. Как сообщает V102.RU, трагическую новость сегодня, 28 мая, сообщила администрация Урюпинска.

- Сергей Николаевич всегда был душой коллектива, отличался прекрасными организаторскими способностями, пользовался заслуженным уважением, - говорится в некрологе. - Память об этом добром человеке надолго останется в сердцах коллег, родных и близких людей. Администрация городского округа город Урюпинск, Урюпинская городская Дума, ветераны муниципальной службы и педагогическое сообщество города Урюпинск выражают искреннее соболезнование родным и близким.

Сергей Редин является уроженцем хутора Н-Антошинского Урюпинского района. Свою трудовую деятельность начал с должности воспитателя в Урюпинской школе – интернате. После службы в рядах Советской Армии продолжил работу в этом образовательном учреждении, которое вскоре и возглавил. С 1986  по  1996 годы Сергей Редин руководил учреждением для детей, оставшихся без попечения родителей. В 1996 году был  назначен  начальником  управления  народного  образования  города Урюпинска, а с 2001 года по 2007 года занимал должность  заместителя главы администрации городского округа по социальным вопросам. В последние годы Сергей Редин находился на заслуженном отдыхе.   

Фото: администрации Урюпинска

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