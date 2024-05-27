На Волжской ГЭС продлили дневной запрет на движение большегрузов





В Волгоградской области до 5 июня продлены ограничения на движение большегрузов по мостовому переходу Волжской ГЭС.

- С 27 мая по 5 июня 2024 года движение грузовиков по мосту через Волгу, соединяющему областной центр с Краснослободском, будет разрешено только в период с 22:00 до 07:00. Это обусловлено действующим запретом на проезд большегрузов в дневное время по городу Волгограду. Временное ограничение движения грузовиков через Волжскую ГЭС связано с проведением предупредительно-ремонтных работ, — рассказали ИА «Высота 102» в облкомдортрансе.

Отметим, ранее в 2021 году специалисты капитально отремонтировали мостовой переход Волжской ГЭС. Масштабные работы были впервые выполнены с ввода сооружения в эксплуатацию в 60-х годах прошлого века. По информации специалистов, регулярное обслуживание транспортного объекта должно помочь отсрочить необходимость повторного капитального ремонта.