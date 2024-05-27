Общество

Глав городов и сел Волгоградской области соберут на учения из-за жары

Общество 27.05.2024 11:54
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27.05.2024 11:54


В Волгоградской области в связи с установившейся жаркой погодой прогнозируется ухудшение пожароопасной ситуации. На оперативном совещании в понедельник, 27 мая,  в связи с этим губернатор Волгоградской области поставил перед профильными органами власти дополнительные задачи по обеспечению безопасности жителей, инфраструктуры и территорий.

Напомним, что с 1 апреля, в Волгограде и области из-за ранней и жаркой весны объявили ограничения на посещение лесов и обращение с открытым огнем. Несмотря на это, из-за погоды количество возгораний увеличилось. 

В пожароопасный период требуется дополнительное внимание обеспечению комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области в связи с проведением детской летней оздоровительной кампании, продолжением дачного сезона, отдыхом людей на туристических базах, базах отдыха, поблизости от водных объектов, – подчеркнул Андрей Бочаров. – Силы и средства региональной противопожарной службы работают в усиленном режиме и находятся в повышенной готовности. Ликвидация возгораний осуществляется оперативно. Во всех муниципальных образованиях на постоянной основе проводятся плановые профилактические мероприятия.

Человеческий фактор при всех прочих неблагоприятных обстоятельствах остается основной причиной пожаров на территории Волгоградской области. А именно – неосторожное обращение с огнем на придомовых территориях, приусадебных участках, на природе. 

Перед органами исполнительной власти, местного самоуправления во взаимодействии с ГУ МЧС России и другими профильными подразделениями федеральных структур Андрей Бочаров поставил следующие задачи: 

  • продолжить постоянный мониторинг обстановки и в случае необходимости – незамедлительно, с применением всех сил и средств, реагировать на возгорания;
  • обеспечить межведомственный контроль за реализацией основных и дополнительных мер пожарной безопасности;
  • в случае осложнения обстановки быть в готовности установить особый противопожарный режим;
  • продолжить профилактические и проверочные мероприятия в лесах региона, детских лагерях, на турбазах и базах отдыха, а также на садовых и дачных участках, в частных домовладениях;
  • усилить профилактическую и разъяснительную работу с населением; 

Кроме того, по поручению Андрея Бочаров в ближайшее время в регионе проведут пожарно-тактическое учение и учебно-практический сбор с участием глав муниципальных образований, а также Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Волгоградской области. 

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