Справивших юбилей и уволившихся волгоградцев ждет повышенная пенсия

С 1 июня у некоторых россиян вырастут пенсии. Изменения коснутся, в том числе и жителей Волгоградской области. Прибавка положена юбилярам и уволившимся пенсионерам, сообщает V102.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Уточняется, что после 80 лет вдвое увеличивают размер пенсионного пособия по старости. С 1 июня на повышенную госвыплату могут рассчитывать те, чей день рождения пришелся на май. Размер доплаты составит сто процентов от фиксированной части пенсии. В 2024-м он держался на уровне 8134 рубля 88 копеек. Иными словами выплату увеличат до 16 269 рублей. Все действия происходят автоматические, заявлений пожилым людям подавать не нужно. В Соцфонде России напомнили, что надбавка касается лишь получателей страховой пенсии по старости.

Повысят выплаты и тем, кто уволился с работы не позднее апреля этого года. Пенсии работающим пенсионерам не индексируют, но после увольнения выплаты увеличиваются с учетом пропущенных индексаций.

К слову, волгоградцы, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, получают повышенные пенсионные выплаты в повышенном размере. В регионе таким правом воспользовались 15 342 жителя. Средний размер пенсии с учетом доплаты за работу в сельскохозяйственной отрасли составляет 23,1 тысячи рублей.

Напомним, в Волгоградской области ветеранам перечислили по 10 тысяч рублей ко Дню Победы.

Фото: архив ИА «Высота 102»

