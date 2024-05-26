Общество

Один район Волгограда с 27 мая оставят без горячей воды

Общество 26.05.2024 10:03
0
26.05.2024 10:03


Жителей Советского района Волгоград в начале новой недели ждет отключение горячего водоснабжения из-за сезонных профилактических работ. Вернуть ресурс и вместе с ним комфорт в дома горожан планируют в первой декаде июня. V102.RU публикует список отключений по датам.

С 27 мая по 6 июня подачу ресурса приостановят по следующим адресам:

улица Гвоздкова, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20

улица Балакирева, 2

улица Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32

улица Новосибирская, 66

улица Сухова, 19, 21, 25, 17

проспект Университетский, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28

улица Мариупольская, 10, 12, 14

улица Запорожская, 3

улица Шауляйская, 4а, 2а

улица Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68

улица Тимирязева, 1б, 11, 13, 15, 17а, 19а, 31, 35, 37, 46, 46а, 50, 52

улица Комарова 68, 68а, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80

улица Янки Купалы, 60, 64, 65, 67, 67а, 69, 71

улица Ивановского, 4, 6, 12

улица Песчанокопская, 13, 15, 17

улица Малиновского, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а

С 27 мая по 07 июня воды не будет по следующим адресам:

улица Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20

улица Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21

улица Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7

улица Льва Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7

улица Аджарская, 35, 37, 16, 18

улица Карла Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19

улица Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12

С 28 по 29 мая ГВС не будет по следующим адресам:

улица Василевского, 2, 4, 6

проспект Университетский, 100

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.05.2024 11:34
Общество 26.05.2024 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2024 10:30
Общество 26.05.2024 10:30
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2024 09:19
Общество 26.05.2024 09:19
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2024 08:31
Общество 26.05.2024 08:31
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2024 07:51
Общество 26.05.2024 07:51
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2024 22:15
Общество 25.05.2024 22:15
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2024 21:12
Общество 25.05.2024 21:12
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2024 20:52
Общество 25.05.2024 20:52
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2024 20:07
Общество 25.05.2024 20:07
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2024 18:08
Общество 25.05.2024 18:08
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2024 17:13
Общество 25.05.2024 17:13
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2024 16:34
Общество 25.05.2024 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2024 14:56
Общество 25.05.2024 14:56
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2024 10:51
Общество 25.05.2024 10:51
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2024 10:08
Общество 25.05.2024 10:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:34
Справивших юбилей и уволившихся волгоградцев ждет повышенная пенсияСмотреть фотографии
10:30
В Волгоградской области с высоты истребили опасных вредителейСмотреть фотографии
10:03
Один район Волгограда с 27 мая оставят без горячей водыСмотреть фотографии
09:19
В Волгограде бесследно исчез высокий мужчина с поясной сумкойСмотреть фотографии
08:31
Новая неделя испытает волгоградцев холодом и жаройСмотреть фотографии
07:51
«Не страшно только идиотам»: сварщик из Волгоградской области рассказал о возвращении на СВО после тяжелейшего раненияСмотреть фотографии
22:15
Праздничным салютом закончился последний звонок в ВолжскомСмотреть фотографии
21:46
«Ротор» 26 мая сыграет на выезде с «Чайкой»Смотреть фотографии
21:12
В Волжском для выпускников устроили пенную вечеринкуСмотреть фотографии
20:52
Волгоградцев ждет жаркая неделя в конце маяСмотреть фотографии
20:07
Экс-чиновники на ниве просвещения: сколько зарабатывают директора волгоградских колледжейСмотреть фотографии
19:18
Новый аттракцион для волгоградцев прошел тест-драйв в КитаеСмотреть фотографии
18:08
Под Волгоградом вертолет санавиации приземлился на стадионеСмотреть фотографии
17:13
Скубаться и колготиться: какие слова выдадут настоящего волгоградцаСмотреть фотографии
16:34
В Котово показали масштаб порыва на водоводеСмотреть фотографии
15:52
Юные волгоградские гандболистки покорили песок на Черноморском побережьеСмотреть фотографии
14:56
Андрей Бочаров посетил новый молодежный центрСмотреть фотографии
14:01
Подешевели лекарства, но подорожали стрижки: в Волгоградской области замедлилась инфляцияСмотреть фотографии
13:22
Сокрушительный град уничтожил сады и огороды под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом разыскивают виновника массового ДТПСмотреть фотографии
11:59
В Котово прорвался строящийся за 700 млн рублей водопроводСмотреть фотографии
11:42
На юге Волгограда сбили 16-летнюю девочкуСмотреть фотографии
10:51
Для 35 тысяч волгоградских выпускников прозвенел последний звонокСмотреть фотографии
10:08
Исчезнувший на черном Porsche Cayenne волгоградец нашелся живымСмотреть фотографии
09:28
В центре Волгограда пронесется четырехметровая колесница счастьяСмотреть фотографии
09:04
Волгоградец взыскал со скандального автосалона «Аларм» 1 млн за битое автоСмотреть фотографии
07:56
В волгоградских лесах начался грибной сезонСмотреть фотографии
07:17
Матч звезд пройдет в бассейне Волгограда в память Валерия ПригодыСмотреть фотографии
07:08
Скачет давление и раскалывается голова: в Волгограде таинственные звуки сводят с ума жильцов пятиэтажкиСмотреть фотографии
21:31
Волгоградцев приглашают спасти берег Волги от мусора и приятно провести времяСмотреть фотографии
 