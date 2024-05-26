Один район Волгограда с 27 мая оставят без горячей воды

Жителей Советского района Волгоград в начале новой недели ждет отключение горячего водоснабжения из-за сезонных профилактических работ. Вернуть ресурс и вместе с ним комфорт в дома горожан планируют в первой декаде июня. V102.RU публикует список отключений по датам.

С 27 мая по 6 июня подачу ресурса приостановят по следующим адресам:

улица Гвоздкова, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20

улица Балакирева, 2

улица Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32

улица Новосибирская, 66

улица Сухова, 19, 21, 25, 17

проспект Университетский, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28

улица Мариупольская, 10, 12, 14

улица Запорожская, 3

улица Шауляйская, 4а, 2а

улица Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68

улица Тимирязева, 1б, 11, 13, 15, 17а, 19а, 31, 35, 37, 46, 46а, 50, 52

улица Комарова 68, 68а, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80

улица Янки Купалы, 60, 64, 65, 67, 67а, 69, 71

улица Ивановского, 4, 6, 12

улица Песчанокопская, 13, 15, 17

улица Малиновского, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а

С 27 мая по 07 июня воды не будет по следующим адресам:

улица Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20

улица Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21

улица Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7

улица Льва Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7

улица Аджарская, 35, 37, 16, 18

улица Карла Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19

улица Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12

С 28 по 29 мая ГВС не будет по следующим адресам:

улица Василевского, 2, 4, 6

проспект Университетский, 100

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»