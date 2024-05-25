Праздничным салютом закончился последний звонок в Волжском

В Волжском прозвучали залпы праздничного салюта в парке «Гидростроитель», где сегодня, 25 мая, собрались выпускники всех школ города после последнего звонка. Перед фейерверком в парке прошла пенная вечеринка
, ранее сообщали V102.RU в администрации города.
Напомним, сегодня территория парка полностью отдана выпускникам. В связи с этим вход на территорию ограничили для других посетителей.
Всего же в Волгоградской области около 35 тысяч выпускников сегодня простились со школой. Теперь их ждет экзаменационная пора.
Видео администрации Волжского t.me