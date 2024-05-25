Андрей Бочаров посетил новый молодежный центр





Губернатор Андрей Бочаров проинспектировал, как идет обустройство Центра поддержки молодежных инициатив и детского-юношеского туризма на улице Пугачевская в Ворошиловском районе Волгограда, сообщили V102.RU в администрации региона. Губернатор Андрей Бочаров проинспектировал, как идет обустройство Центра поддержки молодежных инициатив и детского-юношеского туризма на улице Пугачевская в Ворошиловском районе Волгограда, сообщили V102.RU в администрации региона.





Большая часть работ по созданию молодежного центра выполнена: внутреннее пространство организовано таким образом, чтобы здесь было комфортно заниматься разным группам — как по возрастам, так и по интересам, направлениям деятельности; проводить совместные мероприятия различного формата. Большая часть работ по созданию молодежного центра выполнена: внутреннее пространство организовано таким образом, чтобы здесь было комфортно заниматься разным группам — как по возрастам, так и по интересам, направлениям деятельности; проводить совместные мероприятия различного формата.





По словам Андрея Бочарова, до конца года объект будет сдан. По словам Андрея Бочарова, до конца года объект будет сдан.





Глава региона подчеркнул, что в этой части Ворошиловского района, к сожалению, есть накопленные десятилетиями проблемы, в том числе касающиеся отсутствия парковок, достаточного количества проездов. Глава региона подчеркнул, что в этой части Ворошиловского района, к сожалению, есть накопленные десятилетиями проблемы, в том числе касающиеся отсутствия парковок, достаточного количества проездов.

В здании 1947 года постройки на улице Пугачевская ремонтные работы стартовали в мае прошлого года при участии региональных и городских властей, а также с грантовой поддержкой Федерального агентства по делам молодежи в рамках конкурса «Регион для молодых». Напомним, задача по созданию единой площадки, которая поможет объединить школьные, студенческие, профессиональные активы, ранее обсуждалась губернатором Андреем Бочаровым на встречах с молодежью. Более детально этот вопрос был рассмотрен на втором фестивале #ТриЧетыре. И эти мечты уже стали реальностью.В частности, уже обустроены студия звукозаписи, медиастудия для создания контента, конференц-зал, зоны деловых встреч, игровые пространства, универсальная площадка для проведения массовых мероприятий, лекторий и сцена, пространство Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».Предполагается, что в деятельность нового центра будет вовлечено не менее 60 тысяч молодых людей.- Но есть еще одна задача: все создаваемые инфраструктурные объекты должны становиться точкой роста и развития для той территории, где они расположены. Поэтому сегодня в ходе традиционного субботнего объезда обсуждаем эти вопросы, — отметил губернатор.— Проекты, которые десятилетия назад на бумаге были показаны застройщиками покупателям жилья, на деле не реализованы, - констатировал Андрей Бочаров.Губернатор отметил, что по итогам сегодняшнего выездного совещания принято решение по проведению здесь дополнительного комплекса работ.