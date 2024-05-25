Для 35 тысяч волгоградских выпускников прозвенел последний звонок

Общество 25.05.2024 10:51
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25.05.2024 10:51
Волгоградские выпускники попрощались сегодня со школой. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, последний звонок прозвучал 25 мая для более чем 35 тысяч молодых людей — порядка 9 тысяч одиннадцатиклассников и 26,5 тысячи девятиклассников. На линейки вместе с выпускниками пришли и их родители. И взрослые, и дети не могли скрыть слез в самые трогательные моменты прощания со школой.
Впереди у выпускников — государственная итоговая аттестация. Ученики 9-х классов сдают экзамены с 21 мая по 2 июля.Основной период ЕГЭ для выпускников 11-х классов стартовал 23 мая и завершится 5 июля.
Напомним, сегодня в Волгоградской области в связи с последними звонками запрещена торговля спиртными напитками.Фото администрации Волгоградской области
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