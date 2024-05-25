Волгоградец взыскал с автосалона 1 млн за покупку битого авто

Однако во время эксплуатации автомобиля обнаружилось, что пробег автомобиля, указанный в договоре, значительно отклоняется от фактического и составил 307 218 км. Кроме того, выяснилось, что данный автомобиль дважды попадал в дорожно-транспортные происшествия.
Поняв, что его обманули, владелец машины заказал независимую оценку состояния автомобиля. Эксперты пришли к выводу, что его рыночная стоимость составила всего 665 тысяч рублей. Истец пытался решить вопрос об уменьшении покупной цены товара и компенсации понесенных расходов в автосалоне в досудебном порядке, однако получил отказ.
Тогда мужчина пошел в суд, который пришел к выводу об обоснованности требований истца.
В итоге в пользу истца с автосалона взыскано 267 000 рублей в счет уменьшения покупной цены, а также 331 000 рублей в качестве суммы, уплаченной по договору оказания услуг, и неустойка - 792 000 рублей. Кроме того, владельцы автосалона заплатят штраф за неудовлетворение требований потребителя в размере 697 500 рублей, оплатят судебные расходы - 26 000 рублей и компенсацию морального вреда- 5 000 руб.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Фото из архива Павла Мирошкина/V102.RU