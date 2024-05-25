Волгоградец взыскал с автосалона 1 млн за покупку битого авто





Жителю Волгоградской области удалось наказать автосалон, который подсунул ему битый автомобиль со скрученным пробегом. Как сообщили V102.RU во Фроловском районном суде, 11 февраля 2023 года между Валерием А. и ООО «Горизонт» был заключен договор купли-продажи автомобиля марки Ford Focus с пробегом 95 600 км., цена которого составила 900 000 рублей. Жителю Волгоградской области удалось наказать автосалон, который подсунул ему битый автомобиль со скрученным пробегом. Как сообщили V102.RU во Фроловском районном суде, 11 февраля 2023 года между Валерием А. и ООО «Горизонт» был заключен договор купли-продажи автомобиля марки Ford Focus с пробегом 95 600 км., цена которого составила 900 000 рублей.

Оплата автомобиля произведена с использованием кредита. При заключении кредитного договора покупателю было озвучено, что приобрести данный автомобиль можно только в случае, если он воспользуется услугами автосалона по проверке его технического состояния автомобиля и «юридической чистоты», а также всех технических параметров и показателей. После чего Валерий А. заключил с ООО «Горизонт» договор на оказание различных консультационных услуг. Сумма оказываемых услуг составила 331 000 рублей.Однако во время эксплуатации автомобиля обнаружилось, что пробег автомобиля, указанный в договоре, значительно отклоняется от фактического и составил 307 218 км. Кроме того, выяснилось, что данный автомобиль дважды попадал в дорожно-транспортные происшествия.Поняв, что его обманули, владелец машины заказал независимую оценку состояния автомобиля. Эксперты пришли к выводу, что его рыночная стоимость составила всего 665 тысяч рублей. Истец пытался решить вопрос об уменьшении покупной цены товара и компенсации понесенных расходов в автосалоне в досудебном порядке, однако получил отказ.Тогда мужчина пошел в суд, который пришел к выводу об обоснованности требований истца.В итоге в пользу истца с автосалона взыскано 267 000 рублей в счет уменьшения покупной цены, а также 331 000 рублей в качестве суммы, уплаченной по договору оказания услуг, и неустойка - 792 000 рублей. Кроме того, владельцы автосалона заплатят штраф за неудовлетворение требований потребителя в размере 697 500 рублей, оплатят судебные расходы - 26 000 рублей и компенсацию морального вреда- 5 000 руб.Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.