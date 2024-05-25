Общество

Волгоградец взыскал с автосалона 1 млн за покупку битого авто

Общество 25.05.2024 09:04
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25.05.2024 09:04


Жителю Волгоградской области удалось наказать автосалон, который подсунул ему битый автомобиль со скрученным пробегом. Как сообщили V102.RU во Фроловском районном суде, 11 февраля 2023 года между Валерием А.  и ООО «Горизонт» был заключен договор купли-продажи автомобиля марки Ford Focus  с пробегом 95 600 км., цена которого составила 900 000 рублей.
Оплата автомобиля произведена с использованием кредита. При заключении кредитного договора покупателю было озвучено, что приобрести данный автомобиль можно только в случае, если он воспользуется услугами автосалона по проверке его технического состояния автомобиля и «юридической чистоты», а также всех технических параметров и показателей. После чего Валерий А. заключил с ООО «Горизонт»  договор  на оказание различных консультационных услуг. Сумма оказываемых услуг составила 331 000 рублей.
Однако во время эксплуатации автомобиля  обнаружилось,  что пробег автомобиля, указанный в договоре, значительно отклоняется от фактического и составил 307 218 км.  Кроме того, выяснилось, что данный автомобиль дважды попадал в дорожно-транспортные происшествия.
Поняв, что его обманули, владелец машины заказал независимую оценку состояния автомобиля. Эксперты пришли к выводу, что его рыночная стоимость составила всего 665 тысяч рублей.  Истец пытался решить вопрос  об уменьшении покупной цены товара и компенсации понесенных расходов в автосалоне в досудебном порядке, однако получил отказ.
Тогда мужчина пошел в суд, который пришел к выводу об обоснованности требований истца.
В итоге  в пользу истца с автосалона  взыскано 267 000 рублей в счет уменьшения покупной цены, а также 331 000 рублей в качестве суммы, уплаченной по договору оказания услуг, и  неустойка - 792 000 рублей. Кроме того, владельцы автосалона заплатят  штраф за неудовлетворение требований потребителя в размере 697 500 рублей,  оплатят судебные расходы - 26 000 рублей и компенсацию морального вреда- 5 000 руб.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Фото из архива Павла Мирошкина/V102.RU

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