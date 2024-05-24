Общество

В Волгограде на ул. Дзержинского заменили 160 метров теплосетей и горячей воды

Общество 24.05.2024 13:46
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24.05.2024 13:46


В Тракторозаводском районе Волгограда, приступив к реконструкции теплосети на ул. Дзержинского в апреле текущего года, рабочие к этому дню заменили уже 160 метров магистрали.  Одновременно, сообщает ИА «Высота 102», работы ведутся и на улице Иркутской в Ворошиловском районе. 

На севере Волгограда рабочие меняют трубы в границах от дома №8 до дома №14 по ул. Дзержинского –  на площади перед кинотеатром «Ударник». Сегодня здесь строят новый проходной канал, в котором проходят новые участки теплотрассы – 80 погонных метров трубы отопления и 80 метров трубопроводов ГВС. 

Старый тепловой канал за годы эксплуатации пришел в неудовлетворительное состояние. При строительстве нового были проведены работы по его расширению для удобства обслуживания и дальнейшего ремонта теплосетей, – рассказал начальник строительного участка ООО «Концессии теплоснабжения» Павел Кокаев. – Стены нового канала возводятся из фундаментных строительных блоков, после чего производится перекрытие канала железобетонными плитами. Уверен, что по окончании работ как минимум в ближайшие лет 30 сети здесь будут работать в бесперебойном режиме.


Специалисты объясняют, что изолированная тепловая камера нужна для размещения в ней запорной арматуры. Это в дальнейшем позволит в случае нештатных ситуаций отключать от подачи ресурса не весь микрорайон, а лишь локальный участок. Увеличится и оперативность аварийных бригад. 

В ходе реконструкции применяются стальные трубопроводы в заводской пенополименеральной тепловой изоляции, а при замене труб сети ГВС – трубопроводы из сшитого полиэтилена в пенополиуретановой тепловой изоляции и защитным слоем из полиэтилена, – добавил начальник участка централизованного ремонта №1 Анатолий Шершицкий.

На следующем этапе реконструкции предстоит заменить теплосети протяженностью 340 метров, а также 140 метров сетей горячего водоснабжения. Глубина прокладки трубопроводов составляет от одного до трех метров от поверхности земли до верха изоляции трубопроводов. 


А на улице Иркутской уже завершаются работы по строительству нового теплового канала – рабочие ставят на места новые плиты перекрытия, после чего приступят к обустройству гидроизоляции под обратную засыпку. 

Ранее,  в рамках первого этапа работ по модернизации теплосети вдоль Иркутской, специалисты «Концессий теплоснабжения» разобрали старые строительные конструкции тепловой камеры, демонтировали изношенный отрезок трубопровода, заменив его новым 48-метровым участком, с применением стальных трубопроводов в заводской пенополименеральной тепловой изоляции, и осуществили врезку в уже существующую теплотрассу.

Фото: Концессии теплоснабжения 

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