Общество

В Кировский район Волгограда вернулось водоснабжение

Общество 24.05.2024 11:37
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24.05.2024 11:37


В Кировском районе Волгограда ресурсоснабжающая организация восстановила подачу воды. По информации компании «Концессий водоснабжения», специалисты переключили большую часть потребителей на резервную схему водоснабжения. 

Напомним, что накануне, 23 мая, при проведении работ сторонней организацией был поврежден магистральный водовод.

В данный момент специалисты сторонней организации продолжают восстановительные работы, которые будут продолжаться до полного  устранения технологического нарушения, – поясняют в Концессиях. – Благодаря переключению на резервную схему, ресурс в данный момент получает значительная часть потребителей Кировского района.  

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