Знаменитый волгоградский виноградарь Эдуард Гусев скончался на 88-м году жизни

Итогом более чем тридцатилетнего вклада в развитие виноградо-винодельческой отрасли Волгоградской области стало признание виноградарства как приоритетного направления АПК региона. Белые, розовые и игристые вина винодельни семьи Гусевых – победители международных и всероссийских выставок.
Общество 23.05.2024 21:05
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23.05.2024 21:05
Итогом более чем тридцатилетнего вклада в развитие виноградо-винодельческой отрасли Волгоградской области стало признание виноградарства как приоритетного направления АПК региона. Белые, розовые и игристые вина винодельни семьи Гусевых – победители международных и всероссийских выставок.
Ушел из жизни Эдуард Григорьевич Гусев, основоположник промышленного виноградарства Волгоградской области с полным циклом производства. Эту печальную новость сообщили V102.RU в комитете сельского хозяйства Волгоградской области.В 1990 году он создал крестьянско-фермерское хозяйство «Лоза», специализирующееся на выращивании винограда.
Итогом более чем тридцатилетнего вклада в развитие виноградо-винодельческой отрасли Волгоградской области стало признание виноградарства как приоритетного направления АПК региона. Белые, розовые и игристые вина винодельни семьи Гусевых – победители международных и всероссийских выставок.
На базе хозяйства Эдуарда Григорьевича более 10 лет работал Волгоградский опорный пункт Всероссийского НИИ Виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко. Этим научным подразделением проведена селекционная работа по оценке экологических и технологических качеств амурского винограда. Отобраны формы Мариновский и Неретинский, которые являются в настоящее время основной неукрывного промышленного виноградарства региона.
Будучи инженером-конструктором, Эдуард Григорьевич усовершенствовал много машин и оборудования, необходимого при выращивании промышленных виноградников.
Сыновья и внуки Эдуарда Григорьевича продолжают дело, начатое отцом. «Семейную винодельню Гусвевъ», базирующуюся в Дубовском районе, знают во всей России.
Фото комитета сельского хозяйства Волгоградской области
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