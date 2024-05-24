- Однако длительное время действий по демонтажу гаража не производилось из отсутствия необходимых финансовых средств муниципального бюджета. На основании результатов заседания комиссии по решению вопросов о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов и на территории района главой администрации Дзержинского района Волгограда в июле 2023 и 2024 были изданы распоряжения о сносе гаража. Но на деле эти решения оказались не исполнены, - пояснили в аппарате волгоградского омбудсмена.
В ситуацию пришлось вмешаться прокурору Волгограда. В апреле 2024 надзорный орган внес соответствующее представление первому заместителю главы Волгограда по причине бездействия чиновников. Только после этого, наконец, бесхозный нестационарный объект был демонтирован.
Между тем, напомним, несколько лет назад деньги на снос гаражей, которые, по мнению чиновников, являлись незаконными постройками, в Волгограде находились. Тогда в разных районах города были снесены тысячи металлических ангаров и нередко – со всем, что находилось внутри. При этом долгое время на месте сноса гаражей зияли опасные погребные ямы и оставались кучи неубранного строительного мусора.