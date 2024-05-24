Общество

Чиновники Волгограда год саботировали свои распоряжения о сносе гаража

Общество 24.05.2024 06:40
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24.05.2024 06:40


Вмешательство прокуратуры понадобилось для того, чтобы чиновники выполнили два собственных распоряжения о сносе бесхозного гаража. Как рассказали V102.RU в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области, эта история началась еще в 2022 году, когда жильцы многоквартирного дома №22 по ул. Ангарская обратились в органы муниципальной власти по вопросу благоустройства придомовой территории. В частности, граждане указывали на попытки использования прилегающей к дому территории под несанкционированную парковку автотранспорта, а также неправомерную установку металлического гаража. Несмотря на обращения в органы местного самоуправления, горожане так и не могли выяснить, кому принадлежит постройка. 
Сдвинуть проблему в прямом и переносном смысле удалось только при содействии волгоградского уполномоченного по правам человека и органов прокуратуры. В ходе рассмотрения жалобы жильцов представителями администрации Волгограда и администрации Дзержинского района Волгограда был установлен факт незаконного размещения объекта и необходимости его демонтажа.
- Однако длительное время действий по демонтажу гаража не производилось из отсутствия необходимых финансовых средств муниципального бюджета. На основании результатов заседания комиссии по решению вопросов о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов и на территории района главой администрации Дзержинского района Волгограда в июле 2023 и 2024 были изданы распоряжения о сносе гаража. Но на деле эти решения оказались не исполнены, - пояснили в аппарате волгоградского омбудсмена.
В ситуацию пришлось вмешаться прокурору Волгограда. В апреле 2024 надзорный орган внес  соответствующее представление первому заместителю главы Волгограда по причине бездействия чиновников. Только после этого, наконец, бесхозный нестационарный объект был демонтирован.
Между тем, напомним, несколько лет назад деньги на снос гаражей, которые, по мнению  чиновников, являлись незаконными постройками,  в Волгограде находились. Тогда  в разных районах города были снесены тысячи металлических ангаров и нередко – со всем, что находилось внутри. При этом долгое время на месте сноса гаражей зияли опасные погребные ямы и оставались кучи неубранного строительного мусора.

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