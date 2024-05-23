В Волгоградской области начнут бесплатно устанавливать общедомовые приборы учета

В Волгоградской области скорректируют законодательство, регулирующее капитальный ремонт многоквартирных домов. Как сообщает ИА «Высота 102», властями в региональный парламент внесен законопроект, предусматривающий корректировку правил переноса сроков капитального ремонта, а также дополняющий минимальный перечень работ установкой общедомовых приборов учета.

Инициатива региональных чиновников отчасти связана с аналогичными изменениями в федеральном законодательстве, которые вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Согласно новым правилам, корректировки в региональную программу капитального ремонта будут вноситься на основании результатов независимой инструментальной экспертизы.

Изыскания могут быть произведены как за счет собственников помещений, так и региональных властей. Однако в последнем случае соответствующие финансовые средства должны быть предусмотрены в областном бюджете.

Кроме того, после вступления в силу поправок, результаты экспертиз, изготовленных собственниками или властями, не только могут быть рассмотрены, а должны быть обязательно учтены при определении очерёдности капитального ремонта данного объекта.

Нововведения направлены на повышение гибкости региональной программы капитального ремонта, своевременного производства необходимых работ и недопущения перехода многоэтажек в категорию аварийного жилья.

Отдельное внимание региональным депутатам предстоит уделить повышению энергоэффективности домов. Ряд предложений предусматривают возможность установки за счет фонда капитального ремонта приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа.

– Установка автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг даст возможность учитывать показания приборов дистанционно и единовременно, позволит построить баланс потребления в каждый конкретный момент времени, определять наличие утечек, потерь, их выявлять и устранять. Установление соответствующих видов работ не потребует дополнительных расходов собственников, так как их финансирование будет осуществляться за счет регионального оператора, сформированных исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, – говорится в пояснительной записке к документу.