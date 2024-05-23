Кирпич «В добрый путь» подарил губернатор волгоградским предпринимателям





В Волгоградской области запустили новое производство керамического кирпича в Светлоярском районе. На модернизированном предприятии 23 мая побывал губернатор региона Андрей Бочаров.

По информации администрации Волгоградской области, компания «Биотех» уже поставляет кирпич и термоблоки волгоградским застройщикам. Материалы используются при возведении в регионе школ, детских садов и жилых комплексов. Сегодня же в работу запустили линию производства керамического кирпича – стоимость реализованного инвестпроекта составляет 1,7 млрд руб. Предполагается, что предприятие будет выпускать до 33 млн штук условного кирпича в год.

Андрей Бочаров ознакомился с мощностями производства и изготавливаемой продукцией. На первом керамическом кирпиче, вышедшем с линии, глава региона оставил подпись «В добрый путь!», пожелав развития предпринимателям.

– Для нас очень важно, чтобы предприятия региона продолжали модернизацию, – сделал акцент Андрей Бочаров. – Серьезное продвижение сделал «Биотех» — по ряду продукции аналога в России нет. Сегодня мы стали участниками открытия практически нового завода. С запуском модернизированного производства появляется дополнительная возможность использования местной продукции в реализации приоритетных проектов на территории Волгоградской области.

Добавим, что на сегодня в Волгоградской области в производстве стройматериалов неметаллического направления заняты 180 предприятий. Так, например, волгоградцы производят цемент, портландцемент, строительный гипс, известь, кирпич, товарный бетон, строительные растворы, блоки, керамические плиты и плитку, изделия из стекла и др. Все это используется на территории региона и поставляется в д другие субъекты РФ, а также зарубеж.