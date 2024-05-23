Волгоградскую узбекскую общину ликвидировали по решению суда

Региональная общественная организация объединения узбеков «Узбекская община» ликвидирована по иску управления Минюста России по Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, по решению Городищенского районного суда сведения об этой организации должны быть исключены из Единого государственного реестра юридических лиц.

В судебном решении поясняется, что основанием для такого решения стали нарушения действующего законодательства, которые выразились в непредставлении в установленный срок сведений об объеме полученных общественным объединением от международных и иностранных организаций, иностранных лиц и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования, и об их фактическом расходовании или использовании в 2022 году.

Узбекской общине было направлено предупреждение с требованием предоставить указанные сведения, но оно не было исполнено.

Представители Минюста и общественной организации объединения узбеков на суд не пришли, хотя были извещены должным образом. Дело было рассмотрено в их отсутствие.

Решение вступило в законную силу.

Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, сведения о Волгоградской региональной общественной организации объединения узбеков «Узбекская община» пока не удалены, хотя решение о предстоящем исключении отображается. Община находится в рабочем поселке Ерзовка на территории НСТ «Волго-Дон». Организация была зарегистрирована в июне 2019 года.