Волгоградцам рассказали, почему 23 мая не будет клёва

Погода в Волгоградской области сегодня, 23 мая, не благоприятствует рыбалке. Как сообщает V102.RU со ссылкой на календарь рыболова, клёва сегодня не будет, так как этому будет мешать ветер и большая волна. Также ожидается перепад давление, что также скажется на улове не в лучшую сторону.

Рыба, как выяснилось, существо капризное. Плохой клёв связан также с убывающей Луной на этой неделе.

По прогнозу Волгоградского ЦГМС, днем ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы с порывами ветра до 15-20 м/с. Температура +23...+28º.

В Волгограде также днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем 8-13 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +24...+26º.