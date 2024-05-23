Общество

Волгоградцев предупредили о резком похолодании до нуля градусов

Общество 23.05.2024 09:41
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23.05.2024 09:41


В Волгоградской области в ближайшие двое суток ожидается резкое похолодание и штормовой ветер. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в отдельные часы температура упадет до нуля градусов.  

— В пятницу по области в ночные часы местами вероятны кратковременные дожди с грозами. Днем сильных осадков не ожидается. Ветер в течение дня северо-восточного направления с порывами до 15-20 м/с. Ночью за окном +6...+11º, при прояснении температура упадет до +1...+6º, после обеда столбики термометров покажут +17...+22º, — спрогнозировали в региональном гидрометцентре. — В субботу сильные осадки обойдут регион стороной. Ветер восточный местами с порывами до 12-14 м/с. В ночной период +5...+10º, при прояснении 0...+5º, днем +20...+25º.

В Волгограде в предстоящие двое суток установится облачная с прояснениями погода.

— 24 мая в городе ночью пройдет небольшой дождь, днем существенных осадков не ожидается. Ветер в течение суток северо-восточного направления с порывами до 15-18 м/с. Ночью в городе на Волге +9…+11º, днем воздух прогреется до +20...+22º, — уточнили волгоградские синоптики. — 25 мая сильные осадки обойдут областную столицу стороной. Ветер восточный со скоростью 6-11 м/с. В ночной период +7…+9º, в послеобеденные часы температура составит +21...+23º.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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