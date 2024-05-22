



Фонд капитального ремонта Волгоградской области поделился планами по обновлению в домах лифтового оборудования. Как сообщает ИА «Высота 102», в планах регионального оператора в течение 2024 и 2025 года заменить 254 подъемника в 211 многоэтажках.

- Ранее была проведена масштабная сверка с органами местного самоуправления и управляющими организациями по выявлению лифтов, не учтенных в региональной программе, подготовлена техническая документация и объявлен конкурс по отбору подрядной организации, которой предстоит выполнить проектирование и строительно-монтажные работы по 606 единицам лифтового оборудования в 166 домах, — рассказали журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Оставшиеся 148 подъемников расположены в 45 домах, аккумулирующих средства на спецсчетах. Собственникам квартир в этих МКД предстоит самостоятельно провести выбор подрядных организаций. Если по каким-то причинам волгоградцам не удастся до конца 2025 года определиться с исполнителями, решение по ремонту лифтов будет вынужден принять региональный фонд капитального ремонта.

Отметим, с 2014 года на территории Волгоградской области уже были заменены 3187 подъемника в 884 многоквартирных домах Волгограда, Волжского, Камышина, Михайловки и Городища. До конца 2025 года регион планирует обновить всё выработавшее свой срок эксплуатации лифтовое оборудование.