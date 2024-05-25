Скачет давление и раскалывается голова: в Волгограде таинственные звуки сводят с ума жильцов пятиэтажки





В Советском районе Волгограда жильцы многоквартирного дома № 84 на Университетском проспекте завалили жалобами надзорные ведомства из-за таинственных звуков. Как сообщает ИА «Высота 102», низкочастотное излучение беспрепятственно проникают в жилые помещения, сводя с ума волгоградцев и домашних питомцев.

- Я не знаю, куда ещё обращаться. Вот уже несколько недель ночами на пролёт не могу уснуть. Громкий, пронзительный повторяющийся писк с определённой периодичностью раздаётся в округе. И так до самого утра. В сложившихся условиях невозможно не то чтобы уснуть, а просто даже находиться. Не помогают ни подушки, ни наушники, ни беруши. В последние несколько дней я от безысходности начала ночами фиксировать время звуковых сигналов, чтобы потом можно было направить эти данные проверяющим, — рассказала журналистам собственница одной из квартир Раиса Наумова.









Беды жильцов совпали в этом году с нашествием на округу огромных крыс. Низкочастотный звук начал исходить с территории базы хранения, находящейся под окнами МКД.





- У нас рядом ещё с советских времён располагается база «Зооветснаб». Живу в доме уже 40 лет, и раньше таких проблем не было. Сейчас же я вынуждена вызывать наряды полиции. Но чем они помогут? Походят вокруг базы, постучатся в закрытые ворота, и всё, — добавила волгоградка.

Примечательно, что таинственные ночные звуки мучают собственников второй год подряд и ранее уже становились предметом расследования органов правопорядка. Согласно одному из ответов на жалобы волгоградцев, который оказался в распоряжении редакции, в 2023 году сотрудники МВД России действительно установили, что на территории складов, арендуемых компанией ООО «Зоодельта», ночами работает прибор для отпугивания грызунов.





- В середине мая 2023 года директор ООО «Зоодельта» приобрёл прибор «Котофей», предназначенный для отпугивания грызунов. Данное устройство с помощью ультразвука воздействует на грызунов. Как только руководителю стало известно, что с базы исходит посторонний звук, он дал распоряжение прекратить его использование, — говорится в ответе УУП ОУУУП и ПДН ОП № 6 управления МВД России по г. Волгограду.

Также в документе фигурирует информация о том, что арендатор берёт на себя обязательство ввиду близкого расположения жилых домов больше никогда не пользоваться ультразвуковыми отпугивателями, а злополучный прибор вывести с территории базы.





Несмотря на все заверения, коммерсант нарушил данное полицейским слово.

- В начале мая 2024 года мною от директора было получено распоряжение о начале использования по ночам специального ультразвукового устройства, — честно признался ИА «Высота 102» заведующий складом ООО «Зоодельта» представившийся Русланом.

Мужчина показал, что из себя представляет чудо-аппарат.





- Здесь вот в небольшом корпусе располагается источник ультразвукового излучения. Устройство работает в двух режимах: дневном и ночном. В дневном он невосприимчив человеческим ухом, а в ночном из-за писка его можно использовать только когда в помещении никого нет. Работать постоянно в таком шуме невозможно, я бы, наверное, уволился уже, — добавил сотрудник.

При этом представитель организации подчеркнул, что с 10 мая этого года руководство распорядилось вновь прекратить использование отпугивателя.

- Я не знаю, на что там сейчас жалуются жильцы домов, но мы данное устройство более не включаем. Оно находится в складском помещении в обесточенном состоянии.





При этом жильцы продолжают настаивать, что каждую ночь слышат специфические звуки, и вновь надеются лишь на помощь правоохранительных органов.

- Недавно была у участкового и написала заявление. Кроме того, отправила жалобы в прокуратуру Советского района и местную администрацию. Помощница прокурора при мне звонила владельцу этой базы. Он вновь божится, что больше не использует никаких отпугивателей. Но жильцам-то от этого вранья ничуть не легче. Сейчас жара, у всех окна открыты. Как мы должны в таких условиях спать? Мне везде пообещали разобраться, но это же время. А как нам все эти недели и месяцы жить, — задаётся вопросом Раиса Наумова.