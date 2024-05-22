Суд в Волгоградской области назначил 10 суток административного ареста многодетному отцу из Камышина, который не платил алименты и гастролировал по стране с цирковой труппой. Как сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по региону, мужчина долгое время уклонялся от обязанности по содержанию двоих сыновей и дочери, поэтому пристав вынес постановление о розыске должника.

Многодетного отца вскоре нашли в Омске, где он находился на гастролях в составе труппы одного из цирков. Приставы узнали в какой гостинице остановился циркач, нашли его и вручили все необходимые документы, в том числе извещение о явке в отдел судебных приставов по Камышинскому и Ольховскому районам.

Осознав серьезность происходящего, должник явился к приставам, где в отношении него был составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). По данному административному правонарушению камышанину было назначено наказание в виде ареста сроком на 10 суток. Приставы пояснили мужчине, что если он и дальше будет уклоняться от своих обязанностей, то его ждет уголовная ответственность.