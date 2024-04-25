Под Волгоградом нашли опасную для коров и собак заразу

Напомним, с начала года – это уже пятая вспышка бруцеллеза в регионе. Заболевание опасно тем, что им может заразиться человек. В прошлом году 11 жителей Волгоградской области заболели этой инфекцией. В тяжелых случаях заболевание поражает мозг человека и может привести к летальному исходу.
Общество 25.04.2024 10:39
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25.04.2024 10:39
Напомним, с начала года – это уже пятая вспышка бруцеллеза в регионе. Заболевание опасно тем, что им может заразиться человек. В прошлом году 11 жителей Волгоградской области заболели этой инфекцией. В тяжелых случаях заболевание поражает мозг человека и может привести к летальному исходу.
В хуторе Шохинский Иловлинского района Волгоградской области выявлена вспышка бруцеллеза. Как сообщает V102.RU со ссылкой на проект приказа комитета ветеринарии, опасной инфекцией заразился крупный рогатый скот в одном из частных подворий населенного пункта.Согласно документу, в неблагополучной эпизоотической зоне будут проведены мероприятия для не допущения распространения инфекции. В частности, у крупного рогатого скота и собак, которые также подвержены риску заражения бруцеллезом, будут взяты анализы на наличие инфекции, а больные коровы - отправлены на убой. Населенные пункты проверят также на наличие безнадзорных собак, а в местах содержания животных проведут дезинфекцию.
Напомним, с начала года – это уже пятая вспышка бруцеллеза в регионе. Заболевание опасно тем, что им может заразиться человек. В прошлом году 11 жителей Волгоградской области заболели этой инфекцией. В тяжелых случаях заболевание поражает мозг человека и может привести к летальному исходу.
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