Под Волгоградом нашли опасную для коров и собак заразу





В хуторе Шохинский Иловлинского района Волгоградской области выявлена вспышка бруцеллеза. Как сообщает V102.RU со ссылкой на проект приказа комитета ветеринарии, опасной инфекцией заразился крупный рогатый скот в одном из частных подворий населенного пункта.

В хуторе Шохинский Иловлинского района Волгоградской области выявлена вспышка бруцеллеза. Как сообщает V102.RU со ссылкой на проект приказа комитета ветеринарии, опасной инфекцией заразился крупный рогатый скот в одном из частных подворий населенного пункта.

Согласно документу, в неблагополучной эпизоотической зоне будут проведены мероприятия для не допущения распространения инфекции. В частности, у крупного рогатого скота и собак, которые также подвержены риску заражения бруцеллезом, будут взяты анализы на наличие инфекции, а больные коровы - отправлены на убой. Населенные пункты проверят также на наличие безнадзорных собак, а в местах содержания животных проведут дезинфекцию.Напомним, с начала года – это уже пятая вспышка бруцеллеза в регионе. Заболевание опасно тем, что им может заразиться человек. В прошлом году 11 жителей Волгоградской области заболели этой инфекцией. В тяжелых случаях заболевание поражает мозг человека и может привести к летальному исходу.