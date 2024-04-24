В Камышине увековечили память погибшего на СВО командира спецназа Руслана Усманова





В городе Камышине Волгоградской области 24 апреля увековечили память погибшего в ходе спецоперации по освобождению Донбасса командира группы спецназа Руслана Усманова. Мероприятие, в ходе которого состоялось открытие мемориальной доски, прошло в школе №4. Об этом сообщили в администрации города.

– Сегодня увековечили имя и подвиг выпускника школы №4 гвардии старшего лейтенанта Руслана Ильгизовича Усманова, погибшего в зоне СВО при исполнении воинского долга. Мероприятие объединило родных и близких, представителей администрации города, Камышинской городской думы, ветеранского сообщества, преподавателей и учащихся школы. По случаю открытия мемориальной доски прошла торжественная линейка. Присутствующие возложили цветы и почтили память погибшего защитника Отечества, – передает мэрия Камышина.





Напомним, что Руслану Усманову было всего 25 лет. По информации группы «Мы рядом – Южный Урал», он, будучи выпускником Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, с 20 марта 2022 года принимал участие в боевых действиях в зоне СВО в должности командира группы специального назначения.

20 июня 2022 года группа под командованием Руслана Усманова вступила в огневой контакт с пехотой ВСУ. В ходе завязавшегося боя житель Камышина получил сквозное ранение ноги, однако до последнего прикрывал сослуживцев. Несмотря на дальнейшие действия медиков, Руслан Усманов скончался к госпитале Бурденко 3 июля 2022 года.

Указом президента России Владимира Путина житель Волгоградской области за проявленный героизм награжден орденом Мужества посмертно.

Фото: администрация Камышина / t.me