Общество

Перевелась бумага? Волгоградские пенсионеры столкнулись с нехваткой льготных проездных

Общество 24.04.2024 09:42
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24.04.2024 09:42


Пожилые жители поселка Максима Горького Советского района Волгограда пожаловались на проблемы с приобретением льготных проездных на дачный сезон. Как рассказала V102.RU пенсионерка Алла Ивановна, обычно она и ее знакомые покупали бумажные проездные в почтовом отделении №38, расположенном в поселке. Однако, когда пенсионеры пришли за ними на почту, в наличии их не оказалось.
– Сказали, что на почтовое отделение выделили всего 30  бумажных проездных, – делится Алла Ивановна. – Их быстро расхватали, но многим не хватило, у нас в поселке немало пенсионеров живет. Причем, по словам работников почты, в ближайшее время бумажные проездные вообще могут выйти из оборота. Мол, что вы хотите, сейчас цифровизация, все у человека в смартфоне. Но у многих пенсионеров нет никаких смартфонов, только кнопочные телефоны. Что же, значит, мы без проездных останемся и, значит, без дач?
Вопрос пенсионеров редакция V102.RU адресовала в администрацию Волгограда.
– В том случае, если волгоградцы по каким-либо причинам не смогли приобрести в отделении «Почты России» или любом ином пункте продаж проездной билет на бумажном носителе, они имеют возможность оформить льготную транспортную карту «Волна», обратившись в любой отдел МФЦ, – пояснили в мэрии.
– Использование льготной транспортной карты «Волна» избавляет пассажира от необходимости ежемесячного приобретения бумажного проездного билета – достаточно обеспечивать наличие необходимых средств на балансе карты. Пополнить его можно через приложение «СбербанкОнлайн», кассы МУП «Метроэлектротранс», сервисный центр обслуживания транспортной карты «Волна», салоны связи «Tele2» и «Стимул» или отделения АО «Почта России». Для оформления и использования льготной транспортной карты «Волна» наличие мобильного телефона не обязательно, – успокоили пенсионеров в администрации города.
Здесь также добавили, что,  как и в случае приобретения бумажного проездного билета, в дачный период с мая по октябрь для оформления электронного проездного документа справка о доходах не требуется.
Ранее оператор транспортной карты «Волна» сообщал, что с 1 мая на период дачного сезона пенсионеры смогут подключить один из десяти льготных тарифов. Так, проездной на автобус обойдется всего в 200 рублей, на троллейбус – в 250 рублей, на трамвай – в 250 рублей, на трамвай + СТ – 280, автобус + троллейбус –  450 рублей, автобус + трамвай – 450 рублей, автобус + трамвай + СТ – 480 рублей, троллейбус + трамвай – 500 рублей, троллейбус + трамвай + СТ – 530 рублей, автобус + троллейбус + трамвай + СТ – 730 рублей.

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