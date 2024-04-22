«Сближает поколения»: в Дубовской школе-интернате прошел весенний субботник





Помощь с благоустройством территории и высадкой растений воспитанникам Дубовской школы-интерната оказали волгоградские волонтеры. В весеннем мероприятии приняли участие представители разных поколений. Вместе они навели порядок на внушительной территории двух корпусов и братской могиле.

— Мы сами не успеваем за всем ухаживать. Более того, рядом с нашим спальным корпусом находится небольшой парк, на территории которого есть братская могила. Мы с ребятами стараемся сами за ней присматривать, — говорит учитель в школе-интернате для особенных детей Татьяна Серединцева. — Часто к нам приезжают, оказывают помощь и поддержку волонтеры алюминиевого завода: проводят творческие встречи, мастер-классы. Наши воспитанники дружат с ними уже не первый год.

Активное участие в благоустройстве приняли представители старшего поколения заводчан. Совместно с молодежью они наводят порядок и на родном предприятии – уже отремонтировали комнату совета ветеранов, а теперь занимаются подготовкой экспонатов для заводского музея.





По словам студентки сельскохозяйственной академии Виктории Бондаренко, которая помимо работы и учебы активно участвует в волонтерских мероприятиях, такие совместные акции сближают людей и поколения.

— Хорошо, что у детей из Дубовской школы-интерната есть те, кто постоянно поддерживают с ними связь, — считает Вика. — И главное здесь – внимание, общение и доброе отношение.