Жители Волжского массово лишились интернета





Сегодня, 20 апреля, жители Волжского Волгоградской области пожаловались на массовый сбой доступа в интернет. Как сообщает V102.RU, проблемы с подключением к сети у волжан начались еще накануне вечером.

Так, по словам местных жителей, перебои с интернетом стали возникать еще поздно вечером 19 апреля. После полуночи сигнал все-таки появился, однако с небольшими перебоями. После стабильной работы утром 20 апреля к полудню он вовсе пропал.

На звонки пользователей в компании провайдера «Powernet» сначала заверяли, что работы по устранению неполадок продлятся до 13:00. По последней информации сообщается о продлении работ до 15:00.



