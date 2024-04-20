Общество

Акулина предрекла погоду в Волгоградской области на полгода

Общество 20.04.2024 09:38
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20.04.2024 09:38


Сегодня, 20 апреля, в Волгоградской области  ожидается переменчивая погода без осадков с неуютным северным ветром. Согласно данным Волгоградского ЦГМС, в регионе дневная температура воздуха в среднем будет на уровне +20 градусов, лишь в отдельных районах она поднимется до +28. А вот ночь на 20 апреля выдалась достаточно прохладной – местами столбик термометра падал до отметки +3.
А что же нас ждет дальше? Согласно народным приметам, если 20 апреля, который еще называют Акулининым днем, пойдет дождь, то можно ждать много малины и калины, но вот яровые не уродятся, поделились с V102.RU опытом своих предков жители Нехаевского района.
Об урожае ягод и грибов наши прадедушки и прабабушки  судили по звездам на небе – если светил будет много, то готовь лукошки для даров леса, считали они.
Утренние заморозки обещали крестьянам богатый урожай зерновых.
И еще одно любопытное наблюдение. Считалось, что, какая погода в Акулинин день, такой она будет и 20 сентября. Запомним, а через полгода и узнаем, насколько точна оказалась примета.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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