Росстат: рождаемость в Волгоградской области выросла в феврале





В Волгоградской области наметились положительные тенденции в сфере демографии. Как сообщили V102.RU в Росстате, в феврале в регионе родились 1295 детей, что на 36 младенцев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Хорошие новости пришли из большинства регионов ЮФО, где также зафиксирован рост рождаемости. Больше всего она выросла в Адыгее – на 23,8%. Всего в двух регионах отмечена отрицательная тенденция: в Астраханской области спад рождаемости составил 12%, в Севастополе – 1,5%. В Волгоградской области наметились положительные тенденции в сфере демографии. Как сообщили V102.RU в Росстате, в феврале в регионе родились 1295 детей, что на 36 младенцев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Хорошие новости пришли из большинства регионов ЮФО, где также зафиксирован рост рождаемости. Больше всего она выросла в Адыгее – на 23,8%. Всего в двух регионах отмечена отрицательная тенденция: в Астраханской области спад рождаемости составил 12%, в Севастополе – 1,5%.

В то же время во всех субъектах Южного федерального округа зафиксирован и рост смертности. В Волгоградской области он составил 8,2%. В феврале 2024 года из жизни ушли 2669 человек, тогда как в этом же месяце прошлого года – 2466 человек. Самые высокие показатели роста смертности – в Севастополе (22,1%). Минимальный рост отмечен в Астраханской области – на 2,9%.А вот по показателю младенческой смертности Волгоградская область оказалась одной из лучших. В регионе за январь-февраль 2024 года его удалось снизить почти в 2 раза.