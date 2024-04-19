В Волгограде полицейские и водитель автобуса №43 спасли пассажира с микроинсультом





В Волгограде сотрудники госавтоинспекции и водитель автобуса №43 спасли пассажира с микроинсультом. Как сообщает V102.RU, волгоградцу в салоне общественного транспорта резко стало плох, ему понадобилась незамедлительная помощь медиков.

- Вечером 4 апреля старший лейтенант полиции Алексей Ефанов и сержант полиции Евгений Белозеров дежурили на улице Ополченской, где следили за порядком на проезжей части, когда к ним подъехал автобус №43, - рассказали информагентству подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. - Водитель транспортного средства обратился к полицейским и пояснил, что одному из пассажиров в салоне стало плохо, и нужно оказать помощь в оперативном доставлении его в лечебное учреждение.

В итоге инспекторы с включенными спецсигналами сопроводили автобус с волгоградцем до ближайшей клинической больницы №4. В пути сотрудники полиции позвонили медикам и сообщили о случившемся. В течении 2 минут полицейским удалось оперативно доставить мужчину до приемного покоя, где его уже ждали подготовленные к госпитализации сотрудники больницы.

Как позже стало известно, у мужчины в пути на работу случился микроинсульт. Благодаря слаженной работе сотрудников полиции и водителя автобуса, который сошел с маршрута ради спасения человеческой жизни, волгоградца удалось спасти.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области