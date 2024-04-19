МБУ обязали демонтировать фонтан с мусором на севере Волгограда

Суд обязал МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» демонтировать заброшенный фонтан, который превратился в мусорную свалку. Об этом V102.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Решение было принято по иску прокурора Волгограда, который настаивал на сносе фонтана, расположенного между остановками скоростного трамвая «Волгоградский государственный тракторный завод» и «Хлебозавод».

- Фонтан находится в неработоспособном состоянии, чаша фактически используется в качестве контейнера для накопления твердых коммунальных отходов, сухостойной и сорной растительности, на стенах имеются надписи и рисунки, - указала прокуратура.

Установлено, что это заброшенное сооружение на праве оперативного управления закреплено за МБУ. Руководству муниципального учреждения было внесено представление об устранении выявленных нарушений, но ничего не было сделано. Центральный районный суд Волгограда удовлетворил требование прокурора, но МБУ обжаловало решение. Апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения.

Решение о демонтаже фонтана вступило в законную силу.

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