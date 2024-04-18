Общество

В Волгограде на ликвидацию 12 свалок потратят 4,6 млн рублей

Общество 18.04.2024 14:20
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18.04.2024 14:20


В Тракторозаводском районе Волгограда ликвидируют 12 очагов несанкционированного скопления бытовых и строительных отходов. Как сообщает ИА «Высота 102», работы выполнит местный предприниматель за 4,6 млн рублей. В общей сложности ему предстоит вывезти 1,9 тыс. кубометров мусора, очистив от отходов 5,6 тыс. кв. метров муниципальной земли.

- Контракт с подрядчиком будет заключен в установленные законом сроки. Так, например, рабочим предстоит вывезти с участка, расположенного в районе р. Мокрая Мечетка вблизи от ул. Коцюбинского, порядка 350 кубометров мусора, еще по 300 кубометров мусора уберут с двух участков, расположенных на склонах оврагов вблизи ул. Вильнюсской и ул. Самаркандской, — уточнили в пресс-службе городской администрации.

Отметим, как ранее сообщала редакция, 15 апреля власти определили подрядчика, которому предстоит ликвидировать 12 свалок на территории Красноармейского района.

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