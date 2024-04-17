Между вузами в центре Волгограда пробился фонтан





В Центральном районе Волгограда запустили фонтан, расположенный на бульваре по проспекту им. Ленина – между двумя вузами ВГСПУ и ВолгГТУ. В настоящее время специалисты проводят донастройку гидротехнического сооружения.





Напомним, что данный фонтан начали приводить в порядок еще в августе прошлого года. Его реставрация должна была завершиться к концу 2023 года, однако затянулась до весны. Согласно заключенному госконтракту, комплекс работ обошелся более чем в 15 млн рублей. Работами по восстановлению гидротехнического сооружения занималась команда специалистов во главе со скульптором Василием Серяковым.

Как отметили в администрации Волгограда сегодня, 17 апреля, помимо настройки данного сооружения коммунальщики приступили к обследованию и других фонтанов.

- В настоящее время специалисты обследуют состояние конструкций и подводящих коммуникаций после прохождения осенне-зимнего периода, - уточнили в пресс-службе мэрии. - Скоро на гидротехнических сооружениях установят демонтированное на зиму оборудование, проведут пуско-наладочные работы, проверят состояние внутренних инженерных систем, отрегулируют высоту струй.

Перед запуском все фонтаны в Волгограде пройдут тестовые испытания, после чего поэтапно введутся в работу.