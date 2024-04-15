В Волжском «заминировали» школу №9

Происшествия 15.04.2024 12:58
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15.04.2024 12:58
Сегодня в школе №9 Волжского Волгоградской области пришлось срочно прервать уроки. Как рассказали V102.RU очевидцы, детей и учителей вывели на улицу, а к образовательному учреждению приехали пожарные, скорые и полицейские автомобили.В управлении образования администрации городского округа пояснили, что после сообщения о минировании были оповещены все специальные службы.
- Учреждение проверено сотрудниками УМВД со служебной собакой. Угроза не подтвердилась, образовательный процесс продолжается в штатном режиме, - прокомментировали в ведомстве.
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