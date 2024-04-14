Происшествия

Жителю Городища грозит 15-летний срок за убийство пенсионера

Происшествия 14.04.2024 16:36
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14.04.2024 16:36


В Волгоградской области следователи оперативно раскрыли убийство пенсионера. Мужчина был обнаружен мёртвым в одном из жилых домов на ул. Пролетарской Городища. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник, на теле пенсионера правоохранители обнаружили множественные повреждения.

Как выяснилось во время расследования, убийство совершил 44-летний знакомый пожилого человека во время бытовой ссоры. Он сознался в содеянном и решением Городищенского районного суда взят под стражу.

Подозреваемый обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, приведшем к смерти. В рамках ч. 4 ст. 111 УК РФ ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы. В настоящее время следствие завершает сбор доказательной базы.

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