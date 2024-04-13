«Банки превратились в финансовые супермаркеты»: волгоградцам рассказали о популярных уловках при оформлении кредитов

Оформление кредитов в банке нередко превращается в русскую рулетку. Вместе с основной услугой клиентам навязывают дорогие страховки, подписки на онлайн- кинотеатры или даже флешки с правилами дорожного движения (это вовсе не шутка). Как защитить себя от лишних трат, отказаться от ненужных «допов» после подписания договора и оформить кредитные каникулы, корреспондентам ИА «Высота 102» рассказал управляющий Волгоградским отделением Южного главного управления ЦБ России Роман Рахматуллин.

При оформлении кредита банки предлагают оформить массу дополнительных услуг. Могу ли я отказаться от них? Или после этого мне не одобрят кредит?





Часто люди думают, что банк откажет им в получении кредита, если они не согласятся на дополнительные услуги. По правде говоря, на финальной стадии оформления многие клиенты просто не обращают внимания на эти «допы». Их воспринимают, как некую данность, обязательное условие. Если менеджер действительно заявляет, что без оформления подобных услуг кредит не одобрят, то он попросту вводит клиента в заблуждение. Никакой взаимосвязи между кредитом и дополнительными услугами не существует, это всегда выбор человека.

Важно и то, что при оформлении кредита человек зависим от воли менеджера. Многим знакома ситуация, когда выходишь в магазин за каким-то определённым продуктом, а возвращаешься с полным пакетом. Приходишь домой и не понимаешь: а зачем мне все это? Конечно, чаще всего клиентам добавляют страховые услуги.

И вот вам конкретный пример из практики. Женщина пришла в банк за кредитом на миллион рублей. Кредит ей выдали, но сказали, что если она хочет уменьшить ставку, то ей необходимо оформить «небольшую» страховку. Она согласилась, а после заглянула в личный кабинет на сайте банка и увидела задолженность в 1 миллион 350 тысяч рублей. Хотя страховка, влияющая на ставку кредита, стоила только 8 тысяч. Оказалось, что страховки — две, и обе проданы в кредит. Менеджер банка объяснила, что вторая страховка на 342 тысячи — «техническая формальность», и как только кредит будет погашен, «она обнулится сама по себе». Конечно, этого не произошло. К счастью, эта ситуация разрешилась в пользу клиентки. Она обратилась в Банк России, и после проведённой проверки дождалась списания долга и процентов. Кстати, банк «застраховал» ее за 342 тысячи рублей на случай потери работы, в то время как официально женщина не работала.

Значит, оформление страховки не всегда равно снижению ставки? Как вообще она может повлиять на условия договора?





Банк может снизить процентную ставку клиенту, если тот застраховал риск невозврата кредита. Справедливости ради надо сказать, что это неплохая услуга — при условии, что человек оформил ее осознанно. В случае болезни, потери работы и других проблем страховка действительно покроет этот риск. Но очень важно убедиться — а действительно ли конкретный полис защитит от непредвиденных или экстренных ситуаций. Иногда он продается вместе с кредитом, но страхует не кредитный риск, а, например, жизнь и здоровье в целом.

Получается, банк не может предлагать никаких дополнительных услуг?

Нет, почему же. Вполне может. Нужно понимать, что сегодня банки превратились в финансовые супермаркеты, которые предоставляют массу услуг, в том числе продают их онлайн. И здесь я не исключаю, что кто-то из клиентов действительно нуждается в какой-то из этих услуг. Например, в юридическом консультанте, который ответит на его звонок в любое время суток. Но повторюсь — человек должен четко понимать, что он действительно хочет приобрести конкретную услугу.

Бывают ведь совсем курьезные случаи. Однажды к договору прилагалась флешка с правилами дорожного движения и несколькими видеороликами с разбором ситуаций на дорогах. Такую информацию в банке оценили в сто тысяч рублей. И это не шутка, а реальная ситуация из практики. К счастью, произошла она не в этом и даже не в прошлом году. После того, как у нас появились новые полномочия, мы рассчитываем, что таких экстремальных случаев уже не будет.

Может ли банк скрыть от клиента информацию о допуслугах? Ведь пресловутый мелкий шрифт уже стал притчей во языцех





Нет. На сегодняшний день человеку должны предлагать два отдельных заявления. Первое — это допуслуги, которые непосредственно влияют на процентную ставку и другие параметры кредитного договора. Вы можете их не покупать, но тогда у вас, к примеру, вырастет ставка. Это случается, если клиенту дополнительно предлагают оформить страховку. Во втором заявлении указываются исключительно добровольные услуги, от которых также можно отказаться. Отказ при этом никак не скажется на самом кредите.

Также с 21 января этого года банки обязаны включать в полную стоимость кредита все расходы заемщика, которые влияют на условия кредитного договора. Это нужно, чтобы людям было легче разобраться в реальной стоимости кредитования у разных кредиторов. А с октября прошлого года банки и любые другие рекламодатели обязаны раскрывать ПСК (полную стоимость кредита), если в их рекламе есть информация о процентных ставках.

Допустим, я подписала договор и только потом увидела информацию о допуслугах. Могу ли я от них отказаться?





Практически по всем финансовым продуктам действует так называемый период «охлаждения». Для начала стоит сказать, что у каждого клиента есть пять дней на изучение условий кредитования. Причем ни банк, ни микрофинансовая организация в это время не могут изменять свое предложение. Предположим, в понедельник вы зашли в банк, получили составленный договор, забрали его с собой и ушли советоваться с родными или с нашими специалистами. Если вас ничего не смущает, то в пятницу вы возвращаетесь в банк и подписываете документы. Если же менеджер настаивает на том, что такие условия доступны вам только здесь и сейчас, знайте — он нарушает закон. Жалуйтесь нам на это нарушение.

Если же вам вместе с кредитом продали страховки, подписки и любую другую дополнительную услугу, то сейчас у вас есть 30 дней для отказа от них. Более того, по новым правилам банк обязан прислать вам СМС с информацией о том, какие допуслуги вы взяли. Если они вам не нужны, то вы вправе от них отказаться и вернуть за них деньги. Сумма возврата будет зависеть от того, получали ли вы эти услуги или нет. Скажем, вы успели подключить подписку на онлайн-кинотеатр и пользовались ей несколько дней. При этом стоимость разовых услуг, которые вам оказали в день подписания договора, вернуть не получится. Например, за проведённую юридическую консультацию.

Иногда кажется, что в банковских договорах смогут разобраться только профессиональные юристы.

Что действительно важно прочитать в документе? А что можно пропустить между строк?





Уже пару лет мы активно внедряем по всем финансовым продуктам ключевые информационные документы — сокращённо КИД. Это краткая выжимка, в которой не может быть мелкого шрифта. На двух-трёх страницах собирается основная информация о ключевых условиях договора. Если есть страхование — значит, нужно указать сумму страхования.

С введением КИДов банки уже не могут «играть» со шрифтами, прятать значимую информацию на последних страницах. На мой взгляд, это сильно упрощает изучение договора для людей, которые не знают всех нюансов и профессиональных тонкостей. Банк также обязан оформлять договор вклада в табличной форме, чтобы были очевидны все ключевые условия.

Что делать, если из-за финансовых трудностей я не могу выплачивать кредит?

Вариант куда-то спрятаться, перестать отвечать на звонки совершенно нерабочий. Я всегда говорю, что банки совершенно не заинтересованы ходить по судам и уж тем более реализовывать ваше имущество. Поэтому главный совет — без отлагательств «вступать в диалог» с кредитной организацией. Во-первых, у банков есть собственные программы реструктуризации кредитов, а с этого года на случай трудных жизненных ситуаций появилось эффективное решение — кредитные каникулы, то есть возможность временно прекратить платежи по кредиту.

С 2019 года они действовали только в отношении ипотечных кредитов. Практика показала, что эта мера позволяет человеку гарантированно избежать дефолта и банкротства, а банку — сохранить платежеспособного клиента. Поэтому механизм расширили и на другие виды кредитования.

Теперь каникулы можно взять на срок до 6 месяцев по любым кредитам и займам, в том числе оформленным в микрофинансовой организации или ломбарде. Если человек выплачивает несколько кредитов или займов, то получить каникулы по одному разу он может на каждый из них.

Каковы условия оформления кредитных каникул?





Заёмщик может оформить каникулы, если у него сократились доходы, или он пострадал в результате чрезвычайной ситуации. В первом случае важно, что за последние два месяца доход снизился более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за 12 предшествующих месяцев. Для этого кредитору необходимы подтверждающие документы — например, справка о доходах из налоговой инспекции или регистрации на бирже труда. Если же заемщик пострадал от чрезвычайной ситуации, ему понадобится документ, подтверждающий факт проживания в зоне ЧС и получения ущерба с нарушением условий жизнедеятельности.

Размер кредита — еще одно из условий предоставления кредитных каникул. Чтобы отложить платежи по кредитной карте, лимит по ней не должен превышать 150 тысяч рублей. По автокредиту размер выданной суммы не может быть больше 1 млн 600 тысяч рублей. По остальным кредитам и займам — 450 тысяч рублей. Например, если вы взяли потребительский кредит на 500 тысяч рублей, то оформить каникулы не удастся.

Важно, что за это время кредитор не имеет права продать имущество, например, машину, которая находится у него в залоге по кредиту. Но проценты на сумму долга продолжат начисляться — просто их нужно будет заплатить позже. Не позднее 5 дней после окончания льготного периода кредитор направит вам новый график платежей.

Если финансовые трудности решатся раньше окончания льготного периода, прервать каникулы можно в любой момент. Нужно просто сообщить об этом кредитору.

Если банк попросту откажется решать все вопросы мирным путем? Куда обращаться за помощью?





С июля 2024 года вступят в силу требования инициированного нами закона, который обязывает любую финансовую организацию в течение 15 рабочих дней отвечать на жалобу по существу. Сейчас такой обязанности нет, поэтому банк может либо не ответить, либо ответить не по теме. Если же банк вообще не реагирует на ваше обращение, пишите жалобу нам — в Банк России. Мы поможем ускорить процесс. Со своей проблемой можно обратиться через интернет-приемную или приложение ЦБ.онлайн. Среднее время ответа в чате составляет не более 3-5 минут. Быстрый ответ дадут и на бесплатной горячей линии по телефону 8-800-300-3000 или короткому номеру — 300.

К слову, за прошлый год мы получили 4,2 тысячи жалоб от жителей Волгоградской области, что на 12,2% меньше, чем в 2022. Наиболее заметно сократилось общее количество обращений на банки (на 11,6%). На потребительское кредитование волгоградцы жаловались реже на 12,6%, на ипотечное — на 28,7%. Это произошло на фоне массовых контрольных мероприятий Банка России — статистика показала, что сократилось число некорректных продаж под видом вкладов инвестиционных продуктов, полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни.

Из тенденций прошлого года также можно отметить снижение жалоб на страховщиков — почти на 53%, в том числе на отсутствие полисов ОСАГО — практически вдвое. Почти в 2,5 раза уменьшилось количество жалоб на неверное применение коэффициента бонус-малус (КБМ) при заключении договора добровольного страхования. В целом банки и другие финансовые организации работают вполне корректно — мы за этим следим, находим «острые углы» и планомерно решаем все проблемные вопросы.

Автор: Виктория Чумакова

Фото: архив ИА «Высота 102»