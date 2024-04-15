



В Волгограде завершается капитальный ремонт 58 многоквартирных домов. Жилые объекты преобразились всего за несколько месяцев. Трещины на фасадах, рассохшиеся рамы на лестничных площадках, скрежет ржавых подъездных дверей и колоссальная теплопотеря – теперь для многих волгоградцев остались в прошлом.







В числе горожан, чьи дома вновь обрели достойный вид, жители пятиэтажек 60-х годов постройки на проспекте Маршала Жукова, улицах Хорошева и Рионской. Здесь общую готовность объектов подрядчик оценивает в 90%, а некоторые МКД уже проходят процедуру официальной приёмки.

– На проспекте Маршала Жукова, 109 работы начались в августе 2023 года. На первом этапе мы очистили фасад дома от загрязнений, после чего приступили к утеплению по системе Bergauf. Это проверенная многослойная технология, обеспечивающая исключительное качество теплоизоляции и надёжную защиту МКД от воздействия атмосферных осадков, – рассказал ИА «Высота 102» мастер участка компании «ИМЕКСО» Александр Колядин.





Капремонт здесь не проводился десятилетиями, поэтому перед строителями стояла сложная задача – сначала обшить здание минеральной ватой, армировать получившуюся поверхность специальной полимерной сеткой, после чего были нанесены специальный скрепляющий состав и декоративная штукатурка. Получившийся «слоёный пирог» на долгие годы должен обеспечить тепло и уют в квартирах волгоградцев.

– Внешне дом, конечно же, преобразился, по крайней мере, уж точно выглядит куда приятнее, чем до начала работ. Уверена, что помимо эстетического удовольствия мы почувствуем и результат утепления. Я надеюсь, что зимой теперь будет намного теплее, а летом прохладнее, – говорит жительница дома № 109 на проспекте Маршала Жукова Лилия Громова.





На сегодняшний день подрядчик подготавливает объект к процедуре сдачи. Основной объём запланированных работ здесь уже выполнен. Специалистам осталось смонтировать у подъездов новые козырьки, обновить бетонные основания входных групп и устранить мелкие недочёты. Кроме того, по просьбе местных пенсионеров у входа в один из подъездов в скором времени появится удобный поручень.

Жители многоквартирного дома № 52 на улице Хорошева уже могут оценит перемены во всей красе. Здесь специалисты практически на месяц раньше срока завершили обновление фасада.





– Как вы можете сами убедиться, на этом объекте работы полностью завершены. Буквально на днях мы прошли процедуру официальной приёмки. Комиссия, в которой представлены собственники, эксперты регионального фонда капитального ремонта, местной администрации и управляющей компании, подтвердила исключительное качество проделанных работ, – подчеркнул Александр Колядин.

Близится к окончанию и обновление фасада дома № 10 на улице Рионской. Здесь готовность объекта превышает 96%. Строители завершают монтаж вентиляционных решёток на цоколе здания, декоративную штукатурку отдельных участков фасада, а также готовятся приступить к установке козырьков входных групп.





На всех 58 объектах применяется комплексный подход: сделана отмостка, производится не только утепление стен, но и замена старых рассохшихся рам в местах общего пользования на современные стеклопакеты. Также специалисты устанавливают в подъездах новые входные двери с дополнительным утеплением.

– Многие жильцы поначалу отказываются от замены подъездных дверей, изо всех сил цепляясь за старые домофоны. Кто-то просто привык к ним, а кто-то боится, что мы подсунем какую-нибудь картонку. Нам приходится дополнительно работать и с жильцами, и с управляющими компаниями, и с организациями, обслуживающими домофоны. Но результат налицо, взамен стальных, однослойных дверей мы устанавливаем новые, утеплённые и вандалоустойчивые заполнения, которые прослужат долгие годы, – добавил мастер участка.





Не обходят вниманием специалисты и балконы. По желанию собственников балконное ограждение может быть обшито металлическим профилем. Также в обязательном порядке подрядчик меняет все оконные отливы.

– Стараемся максимально идти на уступки жильцам. Несмотря на то, что наличие кондиционеров существенно усложняет утепление фасадов, мы, понимая, что их демонтаж оказался бы для собственников крайне затратен и по времени, и в финансовом плане, приняли решение работать с тем, что имеет. Схожая же ситуация и с решётками на окнах. Только в этом случае, демонтаж всё же приходится производить, но эти работы нами выполняются полностью за свой счёт, – рассказал представитель подрядной организации.





Отдельное направление работ строителей – наведение порядка с бесчисленными проводами, которыми в буквальном смысле опоясаны фасады многих волгоградских домов. В рамках капитального ремонта специалисты прокладывают специальные кабель-каналы, куда аккуратно «прячут» все коммуникации.





Отметим, обновление фасадов 58 волгоградских МКД производится в рамках контракта, заключённого по итогу открытого аукциона между региональным фондом капитального ремонта и компанией «ИМЕКСО». Сдача всех объектов должна состояться в мае-июне 2024 года.

Фото и видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»