Новое формирование для участия в СВО хотят назвать «Сталинградский батальон»

В Волгограде сегодня, 11 апреля, на заседании бюро областного совета ветеранов озвучили идею о присвоении добровольческому батальону, который формируется в регионе для участия в СВО, названия «Сталинградский батальон».

По информации Александра Блошкина, главы областного совета ветеранов, актив совета поддержал данную инициативу.

– Мы живем на героической земле, здесь произошел коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинград – это символ победы, символ непокоренности. Недаром на фронтах после завершения великого сражения на Волге было расхожим выражение «воевать по-сталинградски». Это значит, воевать до победы, проявляя чудеса стойкости и героизма. Уверен, добровольческий «Сталинградский батальон», станет продолжателем тех славных боевых традиций, которые были заложены защитниками волжской твердыни, – высказался Блошкин.

Совет ветеранов планирует озвучить свое предложение губернатору Волгоградской области.