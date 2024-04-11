В Волгограде объявили грантовый конкурс для НКО и социальных предпринимателей

Общество 11.04.2024 16:18
0
11.04.2024 16:18
Волгоград вошел в число городов, где стартовал всероссийский грантовый конкурс в поддержку НКО, социальных предпринимателей и учреждений социальной сферы. У участников есть шанс получить до пяти миллионов рублей на проекты, нацеленные на повышение качества жизни в малых населенных пунктах.
Направления и территории проведения конкурса отбирали по итогам прошлого года. Для этого использовали аналитический инструмент, который позволяет оценить, насколько привлекательны для жизни и работы города, и какие социальные сферы нуждаются в поддержке.
Принять участие в конкурсе могут социальные и волонтерские инициативы, проекты по развитию инфраструктуры для проведения культурных мероприятий в городской среде и на базе библиотек, музеев и театров. Поддержку окажут и приютам для животных, создателям практик дополнительного образования для разных возрастов и новаций в подготовке медицинских и педагогических кадров.
Заявку на участие в конкурсе можно подать на сайте grants.fcsp.ru до 24 мая 2024 года. Там же общественники могут зарегистрироваться на обучение в «Школе городских изменений», где помогут сформировать цели, составить бюджет, оценить эффект и получить обратную связь от федеральных экспертов в сфере социального проектирования.
Фото: Павел Мирошкин
Волгоградец будет поставлять сверхлегкие самолеты в Комбоджу11.04.2024 20:14
Общество 11.04.2024 20:14
Крышу за 15 млн рублей сделают в горевшем доме ЖК «Бейкер Стрит»11.04.2024 20:03
Общество 11.04.2024 20:03
Волгоградку осудили за репост в Telegram националистического видео11.04.2024 18:42
Общество 11.04.2024 18:42
Под Волгоградом саперы обезвредили 100-килограммовую авиабомбу11.04.2024 17:54
Общество 11.04.2024 17:54
Память узников фашистских концлагерей почтили в Волгограде11.04.2024 17:44
Общество 11.04.2024 17:44
В ТРК Волгограда после теракта в «Крокусе» провело учения МЧС11.04.2024 17:33
Общество 11.04.2024 17:33
В Волгограде отремонтируют спортзал гимназии № 711.04.2024 17:19
Общество 11.04.2024 17:19
Новое формирование для участия в СВО хотят назвать «Сталинградский батальон»11.04.2024 16:47
Общество 11.04.2024 16:47
Между небом и землей: в ЦПКиО появится аттракцион высотой с десятиэтажку11.04.2024 15:05
Общество 11.04.2024 15:05
Волгоградцы в 2024 году полмиллиона раз нарушили ПДД11.04.2024 14:30
Общество 11.04.2024 14:30
Сотрудники ЕвроХим-ВолгаКалия рассказали школьникам о безопасности11.04.2024 14:26
Общество 11.04.2024 14:26
Волгоград и Волжский не исправились в рейтинге качества жизни11.04.2024 13:47
Общество 11.04.2024 13:47
В Волжском уволили кондуктора после скандала с высадкой детей11.04.2024 13:45
Общество 11.04.2024 13:45
Расписание волгоградских электричек изменят с 12 апреля из-за планового ремонта11.04.2024 12:35
Общество 11.04.2024 12:35
В Волгограде выделили 3,7 млн рублей на ремонт мемориала в поселке Гули Королевой11.04.2024 11:11
Общество 11.04.2024 11:11