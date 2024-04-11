Общество

В Волгограде объявили грантовый конкурс для НКО и социальных предпринимателей

Общество 11.04.2024 16:18
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11.04.2024 16:18


Волгоград вошел в число городов, где стартовал всероссийский грантовый конкурс в поддержку НКО, социальных предпринимателей и учреждений социальной сферы. У участников есть шанс получить до пяти миллионов рублей на проекты, нацеленные на повышение качества жизни в малых населенных пунктах. 
Направления и территории проведения конкурса отбирали по итогам прошлого года. Для этого использовали аналитический инструмент, который позволяет оценить, насколько привлекательны для жизни и работы города, и какие социальные сферы нуждаются в поддержке.
Принять участие в конкурсе могут социальные и волонтерские инициативы, проекты по развитию инфраструктуры для проведения культурных мероприятий в городской среде и на базе библиотек, музеев и театров. Поддержку окажут и приютам для животных, создателям практик дополнительного образования для разных возрастов и новаций в подготовке медицинских и педагогических кадров.
Заявку на участие в конкурсе можно подать на сайте grants.fcsp.ru до 24 мая 2024 года. Там же общественники могут зарегистрироваться на обучение в «Школе городских изменений», где помогут сформировать цели, составить бюджет, оценить эффект и получить обратную связь от федеральных экспертов в сфере социального проектирования.
Фото: Павел Мирошкин

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