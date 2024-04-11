Сотрудники ЕвроХим-ВолгаКалия рассказали школьникам о безопасности





Сотрудники ЕвроХим-ВолгаКалия провели открытый урок «Безопасный ЕвроХим» в школе №2 города Котельниково.

Школьный звонок эхом разнесся по коридорам, но старшеклассники не торопились заходить в класс и продолжали оживленно обсуждать что-то более важное, чем уроки. В этот раз темой обсуждения стала безопасность.

«Что может быть такого интересного в этом уроке безопасности?», – высказался один из учеников. Такое замечание не смутило заместителя начальника участка внутрирудничного транспорта Бекбулата Тимирханова. Ему удалось привлечь внимание учеников демонстрацией ярких видео роликов. На экранах были комичные падения и аварии с участием самокатов, велосипедов и мотоциклов. Тут-то вся внимательность школьников и пробудилась.

Бекбулат Бауржанович и ребята обсудили, как усталость, снижение концентрации внимания и спешка могут повысить риски получения травм, а школьники наперебой приводили свои примеры.

Учащиеся и представители ЕвроХим-ВолгаКалия нашли много общего в школьной и производственной жизнях, и единогласно пришли к выводу, что знания и закрепление привычек в области безопасности необходимы не только в быту и будущих профессиях, но и для формирования безопасной и ответственной городской среды в целом.





В конце урока ребята ответили на вопросы по безопасности и получили на память об этом занятии фирменные светоотражающие элементы от ЕвроХим-ВолгаКалия. «Это успех!», – подумали представители компании, глядя на то, как ребята стали прикреплять яркие ленты и мишек к рюкзакам прямо в классе. Это точно сделает учеников заметными в темное время суток и защитит от дорожных происшествий.

– Все начинается с привычки, – отметил Бекбулат Тимирханов. – На производстве и в быту мы используем одни и те же принципы. Мы хотим научить детей внимательности и ответственности за свое здоровье с самых юных лет. Приятно видеть, что молодежь сейчас серьезно подходит к этим вопросам и понимает всю важность нашего урока.

Открытые уроки – это часть крупной программы в рамках стратегии по охране труда и промышленной безопасности, реализуемой на Гремячинском горно-обогатительном комбинате предприятия ЕвроХим-ВолгаКалий и направленной на повышение уровня осведомленности молодежи в области безопасности и формирование навыков, необходимых для защиты себя и окружающих.

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