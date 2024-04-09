В Волгограде водителям, строителям и менеджерам пообещали богатое будущее





В Волгограде назвали самые высокооплачиваемые профессии апреля. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сервис SuperJob, больше всего готовы платить водителю-экспедитору категории «Е». Федеральная компания по магистральной грузоперевозке предлагает соискателю зарплату до 250 тыс. рублей, бесплатные путевки на курорты Краснодарского края и бонусы.

Второе место занимает вакансия производителя работ в сфере дорожного строительства. Сотруднику обещают оплату труда от 150 тыс. рублей.

На третьем месте – вакансия менеджера по активным продажам. Крупная организация предлагает кандидату премии, полис ДМС и зарплату до 112 тыс. рублей.

В топ-5 рейтинга также вошел начальник ПТО. Строительно-монтажная компания готова оплатить за работу от 85 до 90 тыс. рублей.

Пятерку замыкают прорабы – им обещают зарплату от 80 до 90 тыс. рублей.

В топе наиболее высокооплачиваемых предложений апреля — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.