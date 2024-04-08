Общество

Площадка и стадион волгоградской школы на Спартановке обрели новую жизнь

Общество 08.04.2024 16:14
0
08.04.2024 16:14


Пришкольная площадка и стадион волгоградской школы № 51 в районе Спартановка в Волгограде полностью преобразились после реконструкции. С наступлением тепла на благоустроенных территориях, общая площадь которых составила 7,5 тысячи кв. м., нанесена разметка.
Школьный двор, линейка, цветы учителям, первый и последний звонок… Многие годы у первоклашек и выпускников волгоградской школы № 51 эти воспоминания были омрачены неприглядным состоянием места, где проходили торжественные мероприятия.  
– В этом году нашему учебному заведению исполняется 35 лет, – рассказал завуч по воспитательной работе Сергей Михайлович Стрижков. – Все эти годы площадка перед главным входом была покрыта строительными плитами, уложенными на песок. Видимо, сроки поджимали, строители торопились, или работы были выполнены с нарушениями технологии. Ситуацию усугубляло наличие нескольких канализационных люков. С точки зрения эстетики состояние не выдерживало никакой критики. Но главное, что у нас, педагогов, возникали серьезные опасения за жизнь и здоровье детей.
В начале осени руководство школы обратилось на волгоградский алюминиевый завод с просьбой помочь в решении проблемы. «Шефы» подошли к вопросу ответственно. Необходимые работы были осуществлены с соблюдением всех нормативов. Подрядной организацией было демонтировано старое покрытие, уложена подушка из щебня, заасфальтирована площадка и заменены люки. Дополнительно на школьном стадионе сделали современные беговые дорожки, что обеспечивает безопасность на уроках физкультуры.
– Для развития физической культуры в нашей школе это очень важное событие, – поделилась учитель высшей квалификационной категории Татьяна Юрьевна Валькова, преподающая физкультуру в МОУ СОШ №51 двадцать девять лет. – Единственную беговую дорожку со временем сильно повредили корни вековых деревьев, расположенных в непосредственной близости от спортивной площадки. Благодаря поддержке завода теперь мы имеем уникальную возможность полноценно заниматься легкой атлетикой. 
Исполнитель работ предоставил гарантию качества на 5 лет. Теперь школьный двор приведен в порядок, и дети могут заниматься физкультурой на свежем воздухе на обновленном стадионе.  
– Инвестиции в здоровье и безопасность наших детей – это вклад в будущее, – отметил директор Волгоградского алюминиевого завода Александр Белотелов. – Нам здесь жить и работать, растить подрастающее поколение. Надеемся, они станут достойной сменой прославленных волгоградских металлургов. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.04.2024 20:27
Общество 08.04.2024 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 19:41
Общество 08.04.2024 19:41
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 18:57
Общество 08.04.2024 18:57
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 17:54
Общество 08.04.2024 17:54
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.04.2024 16:34
Общество 08.04.2024 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 16:11
Общество 08.04.2024 16:11
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 15:37
Общество 08.04.2024 15:37
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 15:09
Общество 08.04.2024 15:09
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 14:53
Общество 08.04.2024 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 13:30
Общество 08.04.2024 13:30
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 13:24
Общество 08.04.2024 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 13:19
Общество 08.04.2024 13:19
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 12:25
Общество 08.04.2024 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 12:00
Общество 08.04.2024 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 11:21
Общество 08.04.2024 11:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:27
В селе Волгоградской области ввели карантин из-за месячного ягненкаСмотреть фотографии
20:02
«Наверное, видно уже из космоса»: волгоградцы обсуждают крупный пожар за ВолгойСмотреть фотографии
19:41
«Такого не видели 30 лет»: степь на окраине Волгограда превратилась в болотоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:25
В Волгограде задержана женщина, объявившая новую денежную реформуСмотреть фотографииCмотреть видео
19:06
Ушел из дома с военным билетом: под Волгоградом разыскивают 22-летнего парняСмотреть фотографии
18:57
В Волгограде после обращения к Бастрыкину продолжает заливать фекалиями многоквартирный домСмотреть фотографииCмотреть видео
18:33
Педофилам разрешили приближаться к школам при одном условииСмотреть фотографии
17:54
Жители Волгоградской области задолжали за вывоз мусора больше 100 миллионовСмотреть фотографии
17:34
В Волгограде горе-ремонтник идет под суд за отравление газом женщины с детьмиСмотреть фотографии
17:25
«Избивал и стрелял»: в Волгограде сын умершего депутата идет под суд за кровавый стримСмотреть фотографии
17:24
Гособвинение требует от 9 до 19 лет волгоградцам за убийство IT-специалистаСмотреть фотографии
16:34
Юный фанат «Ротора» смог посетить матч на подаренной Детфондом коляскеСмотреть фотографии
16:14
Площадка и стадион волгоградской школы на Спартановке обрели новую жизньСмотреть фотографии
16:11
Волгоградка взыскала с Wildberries 20 тыс. за испорченный горнолыжный костюмСмотреть фотографии
15:37
Семья умершего в больнице Волжского ребенка взыскала с медиков 1,9 млн рублейСмотреть фотографии
15:09
А в спальные районы заедут? В Волгограде уборкой улиц займутся 12 новых пылесосовСмотреть фотографии
14:59
СК предъявил обвинение банде подростков, избивших волгоградца в автобусеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:53
Мост на Волжской ГЭС с 9 апреля закроют для транзитных грузовиковСмотреть фотографии
14:08
В среднем по 312 тысяч рублей кредитов набрали волгоградцыСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде нового россиянина лишили гражданства за преступлениеСмотреть фотографии
13:24
Жителей поселка под Волгоградом напугала перекличка Симбы и БонифацияСмотреть фотографии
13:19
Под Волгоградом нашли больше 8 тонн молока неизвестного происхожденияСмотреть фотографии
12:25
В Волжском 9 апреля завершится отопительный сезонСмотреть фотографии
12:00
Бастрыкина возмутил заклеенный скотчем мемориал в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:21
Андрей Бочаров потребовал навести порядок в регионе после зимыСмотреть фотографии
10:37
Под Волгоградом 65-летний мужчина сгорел в вагончикеСмотреть фотографии
10:18
В Волгоградской области 1,5 тыс. камер будут выслеживать нарушителей на ЕГЭСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде массовое ДТП с троллейбусом попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:10
Переправа между Камышином и Николаевском заработает 9 апреляСмотреть фотографии
09:52
Черный столб дыма поднялся рядом с АЗС в ВолгоградеСмотреть фотографии
 