Площадка и стадион волгоградской школы на Спартановке обрели новую жизнь





Пришкольная площадка и стадион волгоградской школы № 51 в районе Спартановка в Волгограде полностью преобразились после реконструкции. С наступлением тепла на благоустроенных территориях, общая площадь которых составила 7,5 тысячи кв. м., нанесена разметка.

Школьный двор, линейка, цветы учителям, первый и последний звонок… Многие годы у первоклашек и выпускников волгоградской школы № 51 эти воспоминания были омрачены неприглядным состоянием места, где проходили торжественные мероприятия.

– В этом году нашему учебному заведению исполняется 35 лет, – рассказал завуч по воспитательной работе Сергей Михайлович Стрижков. – Все эти годы площадка перед главным входом была покрыта строительными плитами, уложенными на песок. Видимо, сроки поджимали, строители торопились, или работы были выполнены с нарушениями технологии. Ситуацию усугубляло наличие нескольких канализационных люков. С точки зрения эстетики состояние не выдерживало никакой критики. Но главное, что у нас, педагогов, возникали серьезные опасения за жизнь и здоровье детей.

В начале осени руководство школы обратилось на волгоградский алюминиевый завод с просьбой помочь в решении проблемы. «Шефы» подошли к вопросу ответственно. Необходимые работы были осуществлены с соблюдением всех нормативов. Подрядной организацией было демонтировано старое покрытие, уложена подушка из щебня, заасфальтирована площадка и заменены люки. Дополнительно на школьном стадионе сделали современные беговые дорожки, что обеспечивает безопасность на уроках физкультуры.

– Для развития физической культуры в нашей школе это очень важное событие, – поделилась учитель высшей квалификационной категории Татьяна Юрьевна Валькова, преподающая физкультуру в МОУ СОШ №51 двадцать девять лет. – Единственную беговую дорожку со временем сильно повредили корни вековых деревьев, расположенных в непосредственной близости от спортивной площадки. Благодаря поддержке завода теперь мы имеем уникальную возможность полноценно заниматься легкой атлетикой.

Исполнитель работ предоставил гарантию качества на 5 лет. Теперь школьный двор приведен в порядок, и дети могут заниматься физкультурой на свежем воздухе на обновленном стадионе.

– Инвестиции в здоровье и безопасность наших детей – это вклад в будущее, – отметил директор Волгоградского алюминиевого завода Александр Белотелов. – Нам здесь жить и работать, растить подрастающее поколение. Надеемся, они станут достойной сменой прославленных волгоградских металлургов.







