Общество

Волгоградка взыскала с Wildberries 20 тыс. за испорченный горнолыжный костюм

Общество 08.04.2024 16:11
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08.04.2024 16:11


Дзержинский районный суд Волгограда встал на сторону покупательницы и заставил маркетплейс Wildberries вернуть денежные средства за некачественный товар. Как сообщает V102.RU со ссылкой на материалы дела, кроме возврата денежных средств девушке также удалось отсудить компенсацию за моральный вред. 

Волгоградка обратилась к мировому судье участка №81 с иском, пояснив, что в январе прошлого года приобрела некачественный спортивный костюм бренда COLAMBIA на торговой площадке за 12 тыс. рублей.  Получив заказ, девушка заметила, что внутри куртки произошло отслоение внутреннего материала, а также не обрезаны концы нитей и повреждены строчки пошива. Однако, при возврате товара в компании отказались принимать вещь обратно и предложили направить претензию к производителю товара. 

– Мировой судья, оценив все собранные по делу доказательства в совокупности, пришел к выводу о законности и обоснованности заявленных исковых требований Оксаны П., в связи с чем, частично удовлетворил исковые требования,  расторгнув договор купли-продажи товара и взыскав с  ООО «Вайлдберриз» в пользу потребителя денежную сумму в размере 12000 рублей, денежную компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 6500 рублей, - сообщили в пресс-службе суда. 

В апелляционном порядке суд Дзержинского района согласился с выводами мирового судьи и отклонил все доводы ООО «Вайлдберриз».


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