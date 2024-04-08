Общество

В Волгограде после обращения к Бастрыкину продолжает заливать фекалиями многоквартирный дом

Общество 08.04.2024 18:57
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08.04.2024 18:57


Жители дома №10 по улице 64-ой Армии в Кировском районе Волгограда полтора месяца назад записали видеообращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой принять меры в отношении управляющей организации, по вине которой им приходится жить в постоянной сырости и невыносимом смраде. Однако, сообщают волгоградцы, проблема их до сих пор не решена. 


– В сентябре мы почувствовали жуткий запах, который доносился из нашего подвала. Как жительницу первого этажа меня это начало настораживать, поскольку с каждым днем вонь начала проникать уже в мою квартиру, – вспоминает жительница второго подъезда Анастасия. – Спустившись вниз, мы заметили, что из канализационной трубы, которая выходит из наших квартир, идет напор зловонной серо-синей жидкости. За помощью мы сразу обратились в нашу управляющую компанию

По словам волгоградки, обращения в организацию не дало никаких результатов, поэтому они написали коллективное письмо в прокуратуру. Надзорное ведомство, по словам волгоградцев, передал жалобу жильцов в жилищную инспекцию. Компании было выписано предписание, по которому ее обязали в короткие сроки устранить течь в канализационной трубе.


– Позже УК нагнало в подвал дома слесарей, которые построили баррикады из песка для остановки потоков канализации. Баррикады рухнули почти сразу, а канализационные стоки забились окончательно, фекалии и вся спускаемая жидкость полезла из унитазов в квартирах на 1 этажах, – пожаловалась жительница дома. – Аварийная служба после попыток вручную пробить трубы в колодцах развела руками и сняла ревизионное окно в подвале. Как итог - все канализационные стоки теперь попадают напрямую на пол подвала.

Помимо течи из канализационной трубы добавила проблем  неисправность в трубе отопления. В связи с этим управляющей компании было выписано второе предписание, которое в случае невыполнения до 22 апреля приведет организацию к необходимости выплаты  штрафа в размере 300 тысяч рублей.  

В управляющей компании ООО «Новый дом» в ответ на запрос информагентства пояснили, что компанией уже предпринимаются меры по устранению затопления в подвале.

- По улице 64-й Армии, 10 проведено обследование подвала, запланированы работы по замене двух выпусков канализации с последующим очищением подвального помещения от фекальных стоков и дезинфекцией, – сообщили в управляющей организации.

Видео и фото: читатели V102.RU

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