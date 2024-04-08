



Жители дома №10 по улице 64-ой Армии в Кировском районе Волгограда полтора месяца назад записали видеообращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой принять меры в отношении управляющей организации, по вине которой им приходится жить в постоянной сырости и невыносимом смраде. Однако, сообщают волгоградцы, проблема их до сих пор не решена.





– В сентябре мы почувствовали жуткий запах, который доносился из нашего подвала. Как жительницу первого этажа меня это начало настораживать, поскольку с каждым днем вонь начала проникать уже в мою квартиру, – вспоминает жительница второго подъезда Анастасия. – Спустившись вниз, мы заметили, что из канализационной трубы, которая выходит из наших квартир, идет напор зловонной серо-синей жидкости. За помощью мы сразу обратились в нашу управляющую компанию.

По словам волгоградки, обращения в организацию не дало никаких результатов, поэтому они написали коллективное письмо в прокуратуру. Надзорное ведомство, по словам волгоградцев, передал жалобу жильцов в жилищную инспекцию. Компании было выписано предписание, по которому ее обязали в короткие сроки устранить течь в канализационной трубе.





– Позже УК нагнало в подвал дома слесарей, которые построили баррикады из песка для остановки потоков канализации. Баррикады рухнули почти сразу, а канализационные стоки забились окончательно, фекалии и вся спускаемая жидкость полезла из унитазов в квартирах на 1 этажах, – пожаловалась жительница дома. – Аварийная служба после попыток вручную пробить трубы в колодцах развела руками и сняла ревизионное окно в подвале. Как итог - все канализационные стоки теперь попадают напрямую на пол подвала.

Помимо течи из канализационной трубы добавила проблем неисправность в трубе отопления. В связи с этим управляющей компании было выписано второе предписание, которое в случае невыполнения до 22 апреля приведет организацию к необходимости выплаты штрафа в размере 300 тысяч рублей.

В управляющей компании ООО «Новый дом» в ответ на запрос информагентства пояснили, что компанией уже предпринимаются меры по устранению затопления в подвале.

- По улице 64-й Армии, 10 проведено обследование подвала, запланированы работы по замене двух выпусков канализации с последующим очищением подвального помещения от фекальных стоков и дезинфекцией, – сообщили в управляющей организации.

Видео и фото: читатели V102.RU